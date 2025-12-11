Rivaldo abre la puerta para volver al Barcelona: "El club hizo mucho por mí cuando jugué allí"

El exfutbolista ha valorado, "si surge algo", regresar al conjunto azulgrana, donde llegó a ser Balón de Oro en 1999, pero ha destacado además el buen trabajo que está haciendo Joan Laporta, que afronta el año electoral a partir de unas semanas

El Barcelona está a falta de pocas semanas de entrar en un año importante en cuanto a lo institucional, ya que el mandato de Joan Laporta llega a su fin en 2026, pero el propio presidente, que alabó la semana pasada sus buenas sensaciones con el trabajo de Hansi Flick, confirmó hace unos meses su idea de volver a presentarse a las elecciones. En este sentido, Rivaldo, exfutbolista del conjunto azulgrana, ha valorado la idea de volver al club, agradeciendo de la misma manera el trato que recibió y el cariño que guarda de la entidad culé.

Rivaldo valora regresar el Barcelona

En este sentido, Rivaldo, que elogió hace unos meses el momento de Lamine Yamal y el objetivo del Balón de Oro, como embajador de Betfaitr, afirmó la idea de volver en alguna ocasión al Barcelona: “Si en el futuro surge algo para mí, estoy abierto a escuchar a los candidatos. Si en el futuro tuviera la oportunidad de trabajar en un club como el Barcelona, la aceptaría, porque el Barcelona hizo mucho por mí cuando jugué allí. Tengo un cariño especial por ese club". Además, el exfutbolista destacó figuras propias que trabajan actualmente en la directiva del club: “Me alegra ver a Belletti trabajando allí, a Deco también dentro del club. Me siento satisfecho al ver a exjugadores trabajando en la institución”.

Por otro lado, Rivaldo señaló el trabajo que está realizando Laporta, que entra en el último año de mandato: “Es verdad que yo vivo fuera y no sé todo lo que pasa allí. Si viviera en la ciudad o estuviera dentro del club, tendría más información. Hay que esperar un poco más para saber quiénes serán todos los candidatos, pero en mi opinión, Laporta está haciendo un buen trabajo. Después de la salida de Messi pasaron muchas cosas, y hoy ya se ve un club más fuerte, ya se ve al Barcelona soñando con ganar la Champions”. En este sentido, el ganador del Balón de Oro en 1999 hizo referencia al actual presidente detallando que "nunca me dirigió como presidente, pero siempre que me he encontrado con él ha sido simpático conmigo. Por mí, no es ningún problema que continúe de presidente. Está haciendo un buen trabajo”. Por otro lado, el propio Laporta. hace unos días, hizo balance de su momento en la presidencia: “Nos eligieron para recuperar la economía del club, el orden y el prestigio institucional, y para tener un nuevo estadio. Este sueño del Spotify Camp Nou es una realidad”.

Laporta no duda en volver a ser presentarse a las elecciones del Barcelona

Laporta mantiene las expectativas en poder ser elegido de nuevo como presidente del Barcelona, ya que el pasado mes de mayo afirmó que están "logrando resultados", por lo que "merece tener continuidad". En cuanto a lo deportivo, la temporada 2025/2026 será recordada como especial por la vuelta al Spotify Camp Nou tras el paso por Montjuic, además de firmar diferentes renovaciones como la de Frenkie de Jong o Eric García y fichajes como los de Joan García que confirman la columna vertebral de la plantilla de cara al futuro.