Laporta lanza su acusación más directa: "El Madrid, al ver el resurgir del Barça, ha entrado en estado de pánico. Han querido oscurecer la mejor etapa de la historia del Barça"

El presidente del FC Barcelona intervino en un acto en Barcelona y trató diversos asuntos de la actualidad azulgrana. También respondió a preguntas sobre el Real Madrid, el palco del Bernabéu y su relación con Florentino Pérez

Joan Laporta participó en un acto en Barcelona, en el foro de La Vanguardia, en el que respondió a cuestiones sobre el presente del club y sobre temas vinculados al Real Madrid. Entre las preguntas surgió la referencia al palco del Santiago Bernabéu y a la idea de que allí se cierran negocios. Laporta comenzó recordando un episodio relacionado con las visitas institucionales y afirmó: "Hubo circunstancias que hicieron que no viniera el presidente Zapatero, que es un declarado aficionado del Barça. Sería bienvenido".

Añadió que otros presidentes "han manifestado que son de otro equipo" y señaló que se los ha encontrado "en algunos momentos en los que el Barça ha hecho resultados buenos allá (en el campo del Madrid)". La intervención situó el foco en la percepción externa sobre el palco y en las situaciones vividas durante su mandato en desplazamientos del Barça al estadio madridista.

En ese mismo contexto, dejó una frase que marcó la sesión. "El Madrid representa el poder y el Barça la libertad", aseguró Laporta, lo que generó aplausos entre los asistentes. Después matizó que no sabe "si se hacen negocios en el palco del Bernabéu", aunque añadió que "hay poder". Contrapuso esa idea al decir: "Aquí es otra historia, estamos más por la democracia y la libertad". Laporta completó esa respuesta explicando que mantiene una relación institucional adecuada con el presidente del Real Madrid: "Hay una relación correcta y cordial con Florentino Pérez".

La relación entre Laporta y Florentino Pérez

El dirigente azulgrana aprovechó el acto para describir cómo es su trato con el presidente madridista en la actualidad y cómo lo ha sido en otras etapas. "La relación es correcta, cordial y hay concordia institucional", afirmó. Repitió esa idea al subrayar que "la relación con Florentino es correcta".

Laporta añadió una valoración personal sobre el dirigente blanco: "Florentino es un hombre con criterio, sensato". En su repaso a experiencias previas, recordó que "yo conocí a un Florentino más beligerante en el anterior mandato". Mencionó además un episodio concreto: "Tuvimos un fuerte encontronazo por Eto'o".

También habló sobre el acceso a ámbitos de decisión que puede tener cada club y matizó que esa cercanía no implica irregularidades. Según explicó, "Florentino puede tener más acceso a los que mandan, como nosotros podemos tenerlo en Catalunya". Insistió después en que esto "no quiere decir que prevarique". Laporta añadió una reflexión general: "Los abogados sabemos que las cosas se pueden interpretar de varias maneras. Florentino no hace lo que quiere".

Superliga, distanciamiento y la visión de Laporta sobre el Barcelona

Más adelante, Laporta se refirió a la evolución de la relación entre ambos clubes tras haber sido socios en el proyecto de la Superliga. Explicó que "la vía era volver a la ECA y la UEFA para volver a tener paz en el fútbol". Señaló que, desde su punto de vista, "el Madrid, al ver el resurgir del Barça, ha entrado en estado de pánico".

Laporta evocó su primera etapa como presidente al apuntar: "Si volvemos a hacer lo que hicimos en mi primera etapa de presidente…". En esa línea afirmó: "Ellos han querido oscurecer la mejor etapa de la historia del Barça". Refiriéndose a los logros del club, afirmó que "el Barça era hegemónico en Europa y enamoraba a todo el mundo" y que "todos querían jugar como nosotros".

El presidente azulgrana habló también de la controversia sobre el caso Negreira. Aseguró que "ha habido una campaña para desprestigiar al Barça". Defendió su posición diciendo: "Yo no tengo que pedir perdón. Lo de Negreira fueron informes arbitrales". Según Laporta, "creo que hay que pedir disculpas cuando haces algo malo a sabiendas". Añadió que no le gusta "estar instalado en la disculpa permanente". Insistió en su postura al afirmar: "Es una obviedad que ha habido una campaña de desprestigio contra el Barça. Es una evidencia".

Para cerrar su hilo argumental, recordó la magnitud de la época que vivió el club: "Teníamos al mejor equipo del mundo y fue una etapa dorada en la historia del Barça".