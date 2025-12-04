El Real Madrid ultima un informe para presentar una denuncia ante la FIFA por el ‘caso Negreira’

El Real Madrid prepara un extenso documento con vídeos y datos sobre decisiones arbitrales de más de dos décadas en Primera división, con la intención de acreditar perjuicio deportivo durante el periodo en el que el FC Barcelona pagó al exvicepresidente del CTA, José María Enríquez Negreira

El Real Madrid está confeccionando un informe para enviarlo a la FIFA con el objetivo de demostrar que fue perjudicado arbitralmente durante un periodo aproximado de veinte años. El documento, según desveló El Chiringuito, incluirá vídeos, análisis y distintos materiales recopilados por el club para sostener su postura en relación al ‘caso Negreira’, investigación en la que el club blanco está personado como acusación particular.

La elaboración del informe se enmarca en la causa judicial por los pagos del FC Barcelona a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante años. El Real Madrid, en su papel de parte afectada, sostiene que el club catalán habría sido beneficiado en ese período, de acuerdo con su interpretación de los hechos investigados.

Un trabajo que se ha prolongado durante meses

Josep Pedrerol aseguró que el informe está prácticamente finalizado. “El Madrid está preparando hace tiempo un informe que resume lo que ha sido el arbitraje en España durante los 17 años que ha estado en España. Además, el Madrid ha añadido años posteriores en los que el colectivo arbitral ha mantenido a gente que estaba en ese momento”, afirmó el periodista.

La documentación sería entregada en los próximos día” y, según la misma fuente, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ya está al corriente del contenido y de la intención del Real Madrid de formalizar el envío. “Ese informe está casi acabado. Infantino sabe que le va a llegar muy pronto”, insistió Pedrerol, subrayando que el trabajo del club ha sido “brutal” y prolongado en el tiempo.

La postura del club en el procedimiento judicial

El Real Madrid se personó como acusación después de que la jueza instructora considerase que el club podía ser “parte ofendida o perjudicada en relación al delito de corrupción deportiva”. La entidad presidida por Florentino Pérez mantiene la tesis de que el Barcelona habría recibido un trato favorable en las competiciones nacionales. Durante la Asamblea General del pasado noviembre, el presidente blanco afirmó: “No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años, cualquiera que sea el motivo. Un periodo que coincide, casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país”.

Con el envío del informe a la FIFA, el Real Madrid busca aportar documentación adicional a la investigación judicial en curso y ejercer presión ante los organismos internacionales del fútbol. La entidad pretende demostrar, según la información difundida, que los supuestos perjuicios arbitrales no solo habrían tenido lugar durante los pagos a Negreira, sino también en años posteriores.

El club aguarda el desenlace de la causa en España y, al mismo tiempo, espera conocer la respuesta del máximo organismo del fútbol mundial una vez reciba el informe. El documento será presentado en breve y podría convertirse en un nuevo foco de debate institucional en el fútbol español. A partir de ahora, el siguiente paso dependerá de la FIFA y de cómo evalúe una denuncia que, de confirmarse, abriría un precedente sin antecedentes recientes en el panorama arbitral internacional.