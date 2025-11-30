Gaspart, expresidente del Barça, carga con dureza contra Florentino Pérez: “El único tramposo que hay aquí es Florentino Pérez”

Joan Gaspart respondió con contundencia a las palabras de Florentino Pérez durante la Asamblea del Real Madrid, acusándole de manipular el debate sobre el ‘Caso Negreira’. El exmandatario azulgrana defendió la honorabilidad del FC Barcelona y sostuvo que el dirigente blanco busca desprestigiar al club catalán con sus declaraciones

Joan Gaspart reabrió este sábado el debate alrededor del ‘Caso Negreira’ con unas declaraciones especialmente duras contra Florentino Pérez. El expresidente del FC Barcelona, que ocupó el cargo entre 2000 y 2003 tras dos décadas como vicepresidente junto a Josep Lluís Núñez, salió al paso de las palabras que el presidente del Real Madrid lanzó en la Asamblea blanca del pasado domingo. Gaspart acusó a Florentino de ser el verdadero responsable de prácticas irregulares en el fútbol español y de utilizar este caso para atacar al club azulgrana.

En una entrevista concedida al programa ‘Què t’hi jugues, ¡Barça!’ de la Cadena SER, el exdirigente culé no rebajó el tono. “El Negreira del fútbol español es el señor Florentino Pérez. El único tramposo que hay aquí es Florentino Pérez”, afirmó de manera contundente, avivando una polémica que sigue marcando la actualidad de ambos clubes.

A continuación, Gaspart se refirió a las insinuaciones de Florentino, quien señaló que los pagos del Barça a José María Enríquez Negreira coincidieron con los años de mayores éxitos deportivos del club. Según el expresidente azulgrana, tales insinuaciones atacan directamente a la historia reciente del Barça y a la figura de sus jugadores más icónicos. “Está insinuando que el Barça ha ganado títulos que no merecía. Es decir, que Messi es una mierda. El tramposo de verdad es él. Lo controla todo y, de vez en cuando, habla de Negreira y el Barça para atacarnos”, denunció.

Gaspart se une a las declaraciones de Laporta

Las declaraciones del exdirigente llegaron después de asistir al Camp Nou en el triunfo del Barça por 3-1 ante el Deportivo Alavés, un partido que se enmarcó en la celebración del 126 aniversario de la entidad. Gaspart aprovechó también para destacar la importancia de la victoria en un momento en el que la tensión institucional vuelve a estar en primer plano. “Lo mejor ha sido el resultado. Hemos ganado y es lo que importa y marchamos líderes de este partido a la espera de ver qué hace el Madrid”, expresó.

Aunque el foco de la jornada estuvo en las declaraciones de Gaspart, Joan Laporta también dedicó unas palabras a Florentino Pérez tras los recientes comentarios del presidente madridista. El dirigente culé acusó al Real Madrid de padecer “barcelonitis” y criticó con firmeza el tratamiento que Real Madrid Televisión dedica a los árbitros. Según Laporta, la cadena del club blanco “intenta influir en los árbitros cada semana”, una afirmación que encaja con el creciente malestar entre las directivas de ambos equipos.

La intervención de Gaspart vuelven a situar el debate en el centro de la rivalidad institucional entre los dos grandes del fútbol español. El ‘Caso Negreira’, lejos de apagarse, continúa generando declaraciones cruzadas y un clima de desconfianza entre las directivas. En esta ocasión, las palabras de Gaspart han ampliado el enfrentamiento y han añadido un nuevo capítulo a un conflicto que parece lejos de resolverse.