Lisci, sin miedo ante el Barcelona: "Todo puede pasar"

El entrenador de Osasuna, el peor visitante de LaLiga, asegura que su equipo saldrá al Camp Nou "a competir y jugar bien" para intentar acabar con la racha de los azulgranas, que han ganado todos partidos como local

Osasuna es uno de los cuatro equipos de LaLiga que aún no conoce la victoria lejos de casa y solo ha sido capaz de sumar dos puntos en sus ocho desplazamientos, lo que le convierte en el peor visitante del campeonato a estas alturas. Sin duda, unos números que dan miedo a la afición rojilla a las puertas de rendir visita al Campo Nou, donde aguarda un FC Barcelona inexpugnable como local. No en vano, es el único conjunta que cuenta todos sus partidos por triunfo (8) ejerciendo como anfitrión, algo que ha hecho hasta en tres escenarios diferentes este curso tras jugar también en el Estadio Johan Cruyff y en Montjuic.

Pero, pese a todo lo descrito, el entrenador del conjunto navarro, Alessio Lisci, se ha mostrado ambicioso y, tras apuntar que “todo puede pasar en el fútbol", ha asegurado que van a intentar puntuar en el encuentro de tendrá ligar este sábado a las 18:30 horas. “No me gusta el mensaje de ir al Camp Nou solo a competir y jugar bien, nos iremos contentos si puntuamos”, destacó el italiano en rueda de prensa.

Las claves del partido

El preparador rojilllo compareció ante los medios en las instalaciones de Tajonar antes de un encuentro ante el líder de LaLiga que, en su opinión, se decidirá en las transiciones y en cómo aprovechar los momentos de balón. En este sentido, subrayó que “está claro que cualquier equipo que juega contra el Barça no va a tener mucho balón y por eso hay que saber cómo hacerles daño cuando se tiene”.

La defensa del Barça

Además, Lisci recordó que lo que hace "diferente" al Barcelona con respecto al resto de equipos de la Liga es su "manera de defender". Especialmente, la forma en la que manejan el fuera de juego. “Hay que saber jugar con ese fuera de juego que te tiran; ellos te exponen a jugártela en ese límite”, indicó.

"Puede ganar tres puntos o no ganarlos. Es un partido que hay que ir a hacerlo. No me vale el discurso de que el partido importante es el de la semana que viene ante el Alavés. Por supuesto que es un partido importante pero antes hay otro partido. Lo que tenemos que hacer es intentarlo y estar centrados. Está claro que allí han perdido todos los equipos pero las rachas, tarde o temprano, se rompen. Tenemos que intentarlo y estar convencidos de que lo podemos hacer", insistió.

El impulso "anímico" del triunfo ante el Levante

Por otro lado, el técnico romano fue cuestionado por la vuelta al centro del campo de Moncaloya, de quien destacó su capacidad de abarcar campo tanto a la hora de transiciones como robo de balón, algo que “suma mucho”. Así mismo, sobre la victoria contra el Levante, Lisci admitió que “a nivel anímico se nota” y que aunque siempre han estado seguros de que han hecho las cosas bien, este resultado les refuerza.

La convocatoria de Osasuna

En cuanto a la convocatoria, serán 20 jugadores quienes podrán rumbo a Barcelona, entre los que destaca la ausencia de Juan Cruz por proceso gripal. Así, la lista completa la forma Sergio Herrera y Aitor Fernández, en la portería; Herrando, Rosier, Boyomo, Abel Bretones, Catena y Arguibide, en la defensa; los centrocampistas Torró, Moncayola, Iker Muñoz, Aimar, Rubén García, Moi Gómez y Osambela y los delanteros Raúl, Kike Barja, Budimir, Becker y Víctor Muñoz.