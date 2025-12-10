El Barça observa con lupa la situación de Lewandowski

El delantero polaco acumula cifras desconocidas para él y su falta de gol ya genera cierto debate

Robert Lewandowski nunca había vivido un arranque de temporada tan extraño. El goleador que acostumbraba a vivir con goles cayéndole del bolsillo y siempre en los registros más altos del continente atraviesa un momento de frustración evidente. Contra el Eintracht volvió a marcharse sin marcar en la Champions, la competición que más ha definido su carrera, y sus sensaciones han encendido alguna que otra alarma en el entorno azulgrana. Su jerarquía permanece intacta, pero su rendimiento actual sí provoca cierto debate.

Una Champions que se le resiste y un gesto que lo dice todo

El partido ante el Eintracht era una oportunidad marcada en rojo para él. De hecho, vio portería en el primer minuto, pero su tanto fue anulado por el fuera de juego previo de Raphinha.

A partir de ahí, fue perdiendo peso con el balón, con movimientos más lentos de lo habitual y dificultades para encontrar remates claros. Hansi Flick había tomado una decisión valiente apostando por su ‘9’ en lugar de Ferran Torres, que venía de un hat-trick en La Cartuja, pero ni así se vio un cambio en la dinámica del delantero.

La frustración del propio Lewandowski fue cada vez más evidente. Es uno de los grandes goleadores de este siglo, tercer máximo artillero de la historia de la Champions, y precisamente por eso es el primero en mirarse con exigencia cuando no alcanza los números a los que está acostumbrado.

Datos preocupantes para un delantero histórico

La estadística es fría, pero incontestable: 17 partidos esta temporada, 8 goles y un promedio muy por debajo del 0,50 por encuentro. El año pasado, a estas alturas, acumulaba 19 dianas. La diferencia es abismal: once goles menos que hace solo un año.

No todo puede explicarse por la lesión muscular que lo dejó fuera cuatro partidos, porque incluso antes del parón ya arrastraba cierta dificultad para conectar con el juego y para imponerse en el área. Todos sus goles han llegado en Liga (tres al Celta, dos al Valencia, uno al Oviedo, Real Sociedad y Athletic), pero su competición fetiche continúa siendo un desierto: la Champions sigue sin ver un tanto suyo.

La edad es un factor que siempre aparece en el debate, tiene 37 años, pero dentro del club no lo consideran el centro del debate. Lewandowski ha sido un profesional ejemplar, un competidor feroz y un especialista en revertir dinámicas negativas.

Capacidad de reacción y un reto personal

Nadie en el vestuario duda de que pueda darle la vuelta a la situación. Lewandowski no ha conseguido la carrera que ha conseguido de casualidad. El polaco tiene la capacidad mental para superar malos momentos. Lo ha hecho en Dortmund, en Múnich y también en Barcelona.

La temporada es larga y quedan muchos partidos para reencontrarse consigo mismo. Pero su presente plantea una pregunta inevitable: ¿cuándo volverá el Lewy que hacía temblar a las defensas? o directamente... ¿Volverá?