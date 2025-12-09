Flick y el enfado de Lamine con el cambio: "Tenía amarilla y necesitábamos piernas frescas"

El técnico explicó la sustitución de Lamine Yamal durante la remontada y celebró unos tres puntos que mantienen al Barça en la pelea por el top-8 en Champions

Hansi Flick salió satisfecho de la sala de prensa del Camp Nou después de que el Barça remontara al Eintracht gracias al inesperado doblete de Jules Koundé. La victoria era obligatoria para seguir soñando con el top-8 y, aunque el partido dejó fases de sufrimiento, el técnico alemán insistió en que el equipo “está de vuelta”. Su decisión más comentada, el cambio de Lamine Yamal, también tuvo explicación: amarilla, cansancio y una necesidad inmediata de piernas frescas.

Flick justifica el cambio de Lamine: “Tenía amarilla y necesitábamos piernas frescas”

La sustitución de Lamine fue uno de los momentos más comentados del encuentro. El joven fue protagonista en la segunda parte con acciones de desborde, pero Flick le retiró de inmediato tras la amonestación. El alemán quiso zanjar cualquier polémica: “Ha tenido una pequeña decepción, pero tenía amarilla y necesitábamos piernas frescas”, explicó ante los medios.

El técnico insistió en que la decisión fue puramente estratégica. Con el partido todavía abierto y el Eintracht tratando de salir a la contra, Flick temía una segunda amarilla que dejara al Barça con diez. “El partido era muy difícil. Ellos han defendido muy profundo y nosotros necesitábamos ritmo”, añadió para contextualizar su apuesta por Rashford y por un ataque más vertical.

Satisfacción por el triunfo y mirada fija en los seis puntos que quedan

Más allá del cambio de Lamine, Flick se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo. “Estoy contento, son tres puntos importantes. Hemos generado bastantes ocasiones y oportunidades”, valoró. El Barça volvió a remontar, volvió a sufrir y volvió a demostrar que en Champions nada llega fácil.

Preguntado por la clasificación, Flick fue claro: “No la he mirado. Ahora mismo no me interesa. Nos tenemos que centrar en nosotros mismos y en sumar seis puntos más”, subrayó. El técnico no quiso entrar en cálculos, aunque sí dejó claro que el goal average “es importante”, consciente de que puede ser clave en el sprint final hacia el top-8.

Koundé y Pedri ponen voz al vestuario: trabajo, sufrimiento y un Camp Nou que empuja

Koundé, héroe del partido con dos goles de cabeza, también pasó por los micrófonos. “Son tres puntos muy importantes. A veces toca marcar y hoy era mi día”, admitió con una sonrisa. El francés reveló que la jugada del 1-1 “estaba trabajada” y aseguró que Rashford pone “ese tipo de balones” con frecuencia.

Pedri, por su parte, analizó la dificultad del relato: “Nos lo han puesto muy complicado. En la primera parte metían a mucha gente atrás. Ajustamos cosas, salimos mejor y llegaron los goles”, explicó. El canario añadió que Koundé “se lo merece” por su esfuerzo diario.