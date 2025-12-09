PSV 2-3 Atlético: Sufriendo, pero dejando grandes momentos

El equipo rojiblanco se sobrepuso al buen inicio del PSV, que se adelantó con gol de Til, mostrando un gran nivel de juego y acierto. Julián Álvarez, Hancko y Sorloth pusieron al Atleti por delante en el marcador de un encuentro que se le complicó en los últimos minutos por culpa de un tanto de Pepi

El Atlético de Madrid se llevó la victoria contra el PSV por 2-3 en un partido en el que mostró un gran nivel de juego, pero que se le complicó más de lo debido en los minutos finales en donde el equipo entrenado por Diego Pablo Simeone encajó un gol de Pepi. El PSV se adelantó por medio de Til, pero el Atleti le dio la vuelta al encuentro gracias a los goles de Julián Álvarez, Hancko y Sorloth. Tres puntos vitales que poner al Atlético de Madrid más cerca de terminar entre los ocho primeros clasificados de la UEFA Champions League lo que le daría el billete directo a los octavos de final, ahorrándose así la eliminatoria de play off en el mes de febrero.

El partido no pudo empezar peor para el Atlético de Madrid que se vio claramente superado por las rápidas transiciones de un PSV que tuvo en Driouech a su mejor jugador. El extremo hizo sufrir mucho a Nahuel Molina al que le hizo un traje en la primera media hora de encuentro. La igualdad se rompió en el minuto 10 cuando Driouech le ganó la espalda a Nahuel Molina, el extremó entró en el área y le dio el balón a Til que marcó el 1-0 a placer.

No se acabó ahí el sufrimiento del Atlético de Madrid que pudo encajar dos goles más, pero Driouech no estuvo fino. Primero el extremo disparó mal con el exterior, mandó el balón fuera, cuando estaba solo delante de Oblak, y luego se equivocó ya que pasó a Saibari cuando debió disparar ya que estaba sol delante de Oblak.

Tras ese inicio lleno de dudas, el Atlético de Madrid fue ajustando y comenzó a dominar el partido, sobre todo a partir del minuto 30, a base de recuperaciones en posiciones altas. Gracias a una de ellas, provocada por Giuliano Simeone, llegó el empate a uno en el minuto 37. El argentino recuperó, el balón le cayó a Sorloth que fue generoso al dársela a Julián Álvarez que totalmente libre hizo el 1-1.

Acusó el gol el PSV que se descompuso. Situación que no pudo aprovechar el Atlético de Madrid, que tuvo varias ocasiones de gol, la mejor un disparo de Sorloth que paró Kovar. Así se llegó al descanso.

El Atlético de Madrid rompe el partido en el inicio de la segunda parte

Tras el regreso de vestuario, el PSV salió muy fuerte, pero fue un espejismo total porque el Atlético de Madrid siguió dominando como en el final de la primera parte. Pero en esta ocasión, el equipo rojiblanco no perdonó. El segundo gol llegó en el minuto 52. Un balón quedó muerto en el borde del área a la salida de un córner. Nahuel Molina lo recogió y disparó con dureza. Kovar rechazó como pudo, pero el esférico, dentro del área, quedó sin dueño, siendo Hancko el primero en llegar para batir al portero del PSV de disparo cruzado.

Olió sangre el Atlético de Madrid que hizo el 1-3 cuanto minutos más tarde. Julián Álvarez vio el desmarque de ruptura de Barrios, puso un balón perfecto, el canterano controló, ganó la línea de fondo y la puso perfecta a la cabeza de Sorloth que marcó.

Intentó reaccionar el PSV desde del doble golpe recibido, pero sólo tuvo acercamientos tímidos sin demasiado peligro. Todo provocado por un Atlético de Madrid bien colocado en defensa que no dio ninguna facilidad al equipo neerlandés que cayó en la impotencia y en la desesperación.

Cuando parecía que el Atlético de Madrid tenía el partido controlado, llegó el zarpazo del PSV que a la salida de un córner aprovechó para recortar distancias después de una mala defensa del equipo rojiblanco que dejó que Ricardo Pepi marcara libre de marca en el segundo palo.

Sufrió en la recta final del partido el Atlético de Madrid al que se le pudo escapar la victoria porque Obispo falló cuando estaba solo, sin portero, para hacer el empate a tres. Tuvo Pepi otra oportunidad, pero su disparo desde dentro del área se fue fuera, ya en el añadido.

Por suerte, no hubo tiempo para más y el Atlético de Madrid se llevó un triunfo al PSV que le pone más cerca de terminar entre los ocho primeros clasificados ya que suma 12 puntos, mientras que el PSV Eindhoven se queda con 8 puntos.

- Ficha Técnica del PSV Eindhoven 2-3 Atlético de Madrid de la jornada 6 de la fase de liga de la UEFA Champions League:

PSV: Kovar; Dest, Schouten, Yarek (Obispo 58'), Salah-Eddine; Mauro Júnior, Saibari, Veerman; Wanner (Man 58'), Driouech (Perisic 81') y Til (Ricardo Pepi 73').

Atlético de Madrid: Oblak; Nahuel Molina; Marc Pubill, Hancko, Ruggeri; Koke (Thiago Almada 75'), Barrios, Giuliano Simeone (Le Normand 89'), Julián Álvarez, Nico González; y Sorloth (Griezmann 75').

Árbitro: Michael Oliver (Inglés): Amonestó a los locales Saibari, Schouten, Mauro Júnior y Yarek; y a los visitantes Giuliano Simeone, Pablo Barrios y Ruggeri.

Goles: 1-0 (10') Til; 1-1 (37') Julián Álvarez; 1-2 (52') Hancko; 1-3 (56') Sorloth; 2-3 (84') Pepi.

Incidencias: Partido entre PSV y Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 6 de la fase de liga de la UEFA Champions League disputado en el Philips Stadium.