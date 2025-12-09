Así queda la Champions League tras la derrota del Inter y la victoria del Barcelona

La Champions League ha vuelto en una nueva jornada que ha comenzado este martes y ha traído consigo partidos importantes como los que ha enfrentado al Inter de Milán contra el Liverpool o al Barcelona contra el Eintracht de Frankfurt

Ya falta menos para la conclusión de la fase de grupos de la Champions League y en esta semana ha visto su regreso donde varios equipos se la juegan. Al igual que ha ocurre en todas las jornadas, esta se ha repartido entre dos turnos de partidos, el de las 18:45 donde se han disputado dos encuentros, y en el de las 21:00. La mayoría de encuentros se han disputado en el segundo turno mientras que en el primero, el Bayern de Munich ha conseguido la victoria frente al Sporting de Lisboa y el Olympiacos también ha hecho lo propio frente al Kairat Almaty. En el resto de partidos de la jornada 6, el Liverpool ha vencido al Inter y los dos españoles, el Barcelona y el Atlético de Madrid han conseguido la victoria.

Kairat Almaty 0-1 Olympiacos

Las posibilidades de supervivencia del Olympiacos en la Liga de Campeones 2025-26 renacieron este martes con su primera victoria, en el Astana Arena, por 0-1 ante el Kairat Almaty, que sigue sin ganar en su debut en la máxima competición continental.

Bayern de Munich 3-1 Sporting de Portugal

El Bayern Múnich se impuso ese martes por 3-1 al Sporting de Lisboa, con tantos de Serge Gnabry, Lennart Karl y Jonathan Tah, tras remontar un gol en propia puerta de Joshua Kimmich que complicó el partido al equipo alemán. El Bayern tuvo la pelota desde el comienzo, intentó combinar en todo el campo y buscó abrir espacios ante un Sporting muy replegado, que tardó mucho en asomarse a la mitad contraria y sufrió ante la presión adelantada de los locales.

PSV 2-3 Atlético de Madrid

Alertado por otro inicio desalentador, con un gol en contra en el minuto 10 que va mucho más allá de la contundencia, el Atlético de Madrid resurgió con rebeldía, repuesto de ambición, presión, desborde y goles contra el PSV para lograr una remontada indispensable en la carrera por el ‘top 8’ de la Liga de Campeones (2-3), que incluyó un tramo final de puro sufrimiento y que no terminó en empate de milagro. El equipo remontó con tantos de Julián Álvarez (minuto 36), de Hancko (minuto 52) y de Sorloth (minuto 56) para poner el marcador en el 1-3, aunque Pepi anotó el 2-3 para el PSV en el minuto 84.

Inter 0-1 Liverpool

El Liverpool conquistó este martes San Siro, superó al Inter de Milán (0-1) con un gol de penalti en el minuto 88 de Szoboszlai y volvió a ganar tras dos partidos sin conocer la victoria en medio de la polémica con el egipcio Mohamed Salah, apartado tras unas polémicas declaraciones en las que criticó abiertamente a su entrenador, Arne Slot. El partido entre el Inter y el Liverpool quedó inevitablemente opacado por la polémica con Mo Salah. El extremo de los 'Reds' incendió el mundo fútbol con un ataque a entrenador y club que acabó por dejarle fuera del partido de Liga de Campeones en el que el combinado inglés volvió a sonreír, aunque no sin polémica por la queja interista, que entendió que el agarrón de Bastoni sobre Wirtz no ameritaba la pena máxima.

Mónaco 1-0 Galatasaray

El estadounidense Florian Balogun prosiguió su buena racha europea en el Mónaco con un tanto que se tradujo en tres puntos contra el Galatasaray, que gracias a su meta Cakir no se marchó más dañado de su viaje al Luis II.

Barcelona 2-1 Eintracht

Dos goles de Jules Kounde al inicio de la reanudación dieron la victoria al Barcelona, en la Liga de Campeones, ante el Eintracht Fráncfort, que pese al claro dominio azulgrana logró adelantarse en la primera parte. Knauff anotó el 0-1 para los alemanes a los 21 minutos de juego, pero Kounde le dio la vuelta al partido al inicio de la segunda mitad al cabecear a gol sendos centros de Rashford y Lamine Yamal.

Atalanta 2-1 Chelsea

El Chelsea se complicó el 'top 8' al perder en Bérgamo contra el Atalanta, que remontó el gol inicial de Joao Pedro para llevarse los tres puntos y el provisional y sorprendente tercer puesto de la tabla. Los tantos de Ginaluca Scamacca y de Charles de Ketelaere en la segunda mitad dieron un triunfo a los italianos que les permite llegar a las dos últimas jornadas con serias opciones de meterse directamente en los octavos de final, al tiempo que dificulta al Chelsea, que se las prometía muy felices tras meterle tres al Barcelona hace dos semanas.

Tottenham 3-0 Slavia de Praga

El Tottenham Hotspur venció este martes con claridad al Slavia de Praga gracias a los goles de David Zima en propia puerta, Mohammed Kudus y Xavi Simons -ambos de penalti- y se queda a las puertas del 'top 8', que da acceso directo a los octavos de final de la Liga de Campeones de fútbol, a falta de dos jornadas.

Union Saint-Gilloise 2-3 Marsella

El inglés Steve Greenwood lideró la reacción del Olympique Marsella en Bruselas y sentenció con un doblete una remontada ante el Royale Union St. Gilloise que acomoda al equipo francés entre los veinticuatro primeros de la Liga de Campeones a pesar del arreón final del cuadro local, que rondó la igualada, frustrada dos veces por el VAR.

