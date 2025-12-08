Diego Forlán, cauto con el Atlético en Champions: "Hay que esperar siempre a los cruces"

El que fuera delantero del Atlético de Madrid, ya retirado, se ha mostrado muy precavido sobre si el equipo que entrena Diego Pablo Simeone es favorito o no para ganar el torneo europeo que se le resistido durante su historia

El Atlético de Madrid tiene una cuenta pendiente con la UEFA Champions League que es el torneo que se le resiste en su historia. El club rojiblanco no termina de ganarla, pero no se desanima y lo intenta temporada tras temporada. Diego Forlán, ex delantero del Atleti, ha preferido ser cauto a la hora de valorar las opciones que tiene el equipo que entrena Diego Pablo Simeone de ganar esta competición.

"Con la Champions hay que esperar siempre a los cruces. A los equipos tradicionales, como en el Mundial, hay que tenerlos siempre en cuenta. Pero a partir de las eliminatorias comienza un torneo totalmente diferente. El Atlético siempre es un equipo aguerrido. A medida que va pasando el tiempo uno exige más, porque el club así lo demuestra y lo pide, tanto por el nivel de plantilla como por la calidad del cuerpo técnico. Entonces, uno siempre espera que el club pelee por los puestos de arriba, sea en LaLiga, en Copa o en Champions; para que llegue lo más adelante posible. ¿Te toca perder? Pues vale, pero por lo menos saber que el Atlético está ahí", ha dicho el uruguayo en una extensa entrevista en Sport.

Diego Forlán, un delantero que cambió la historia del Atlético de Madrid

Diego Forlán es una leyenda del Atlético de Madrid. El delantero llegó al equipo rojiblanco en el verano de 2007 y fue uno de los causantes de que el club comenzara el ciclo ganador en el que actualmente intenso. El uruguayo ganó una UEFA Europa League y una Supercopa de Europa, pero lo más importantes fueron sus 96 goles y 31 asistencias en 198 partidos oficiales.

Forlán ha señalado que ese cambio que le dieron al Atlético de Madrid fue muy importante para el club. "Cambiamos la historia con mucho sacrificio y mucha lucha. No fue nada fácil ese puntapié inicial, veníamos de muchos años donde todo era negativo. Las cosas no salían, llegaban muchos jugadores que se iban y volvían. La verdad es que logramos armar un grupo muy bueno, donde nos fuimos acomodando en puestos de Champions. Y, sobre todo, ganamos esa Europa League de 2010 ante el Fulham que cambió la mentalidad. Fue el inicio de un cambio abismal. Hoy llegas al Metropolitano y, por más que el Calderón fuese espectacular, el actual estadio da lustre a la institución. Demuestra todo lo que ha sido capaz de generar nivel europeo y mundial. Es lo bueno: el crecimiento se ha ido dando simultáneamente en lo deportivo e institucional".