Simeone, irónico sobre el Atlético de Madrid fuera de casa: "Para estar en este lugar, después de 14 años, hemos ganado fuera alguna vez"
El entrenador del Atlético de Madrid ha vuelto a ser cuestionado sobre el rendimiento de su equipo cuando juega como visitante. El argentino se ha remitido a sus éxitos anteriores para cerrar el debate el cual se ha agudizado por las derrotas contra el FC Barcelona y el Athletic Club la última semana
Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha comparecido en rueda de prensa, junto a su futbolista Nahuel Molina, antes del partido de UEFA Champions League que el equipo rojiblanco va a disputar contra el PSV Eindhoven. El argentino ha valorado el estado actual de su equipo, se ha mostrado contento con el buen nivel de Marc Pubill y ha sido irónico sobre los últimos resultados del Atleti como visitante.
Simeone ha analizado al PSV Eindhoven. "No me detengo en un partido solo, es un rival valiente, fuera o en casa. Conociendo a su entrenador de otros equipos, es de mucho ataque, posesión, con gente que cambia de posición. Está haciendo una temporada magnífica, desde septiembre no pierde. No hay mucho más que decir".
El entrenador del Atlético de Madrid ha advertido lo difícil que puede llegar a ser el equipo neerlandés. "La contundencia que acerca a encarrilar los partidos es clave sobre todo cuando juegas fuera de casa. Mañana rival duro, que juega bien, muy valiente, alternativas por todos lados, que ya demostró de lo que es capaz, ante Nápoles o Liverpool".
Simeone ha reflexionado sobre el momento que atraviesa su equipo. "Necesitamos seguir en el mismo campo, estamos compitiendo bien, competimos bien en Barcelona y Bilbao, no ganamos, es fútbol, aceptar que pudieron ser mejores en algunos pasajes, y enfocarnos en lo que viene, ante un rival duro, valiente, con un entrenador que le da a sus equipos velocidad, posesión, mucho juego vertical".
A continuación, ha reivindicado el buen nivel del Atlético de Madrid como visitante en otras temporadas. "Si me guío por los resultados no fueron positivos, si me guio por los partidos fuera de casa creo que hicimos cosas buenas, no pudimos ganar algunos porque el rival fue más contundente. Para estar en este lugar, después de 14 años, hemos ganado fuera alguna vez, esperemos mostrar el camino en el día a día. Paciencia, a veces te toca ganar y otros días no".
Por otro lado, se ha mostrado contento por el buen rendimiento de Marc Pubill. "Está trabajando muy bien, hemos trabajando individualmente con él por lo que imaginábamos que podía suceder, ya sea como central o como stopper. Respondió bien, con cosas por mejorar, pero son dos partidos en esa posición, con el segundo más difíciles. Es un chico que tiene la ilusión de ayudar al equipo desde donde le toca, ojalá que siga creciendo".
Nahuel Molina, con ganas en la UEFA Champions League
Nahuel Molina, lateral derecho del Atlético de Madrid, ha hablado sobre el momento que atraviesa el equipo. "Venimos de dos derrotas que eran importantes para nosotros, creo que el vestuario está bien, sabemos que tenemos que mejorar, estar todos juntos, como lo estuvimos Isapre. Tenemos otra oportunidad para representar a este club y dar lo máximo".
También se ha mostrado contento con su rendimiento individual aunque desea mejorar. "Es partido a partido, no pienso en eso, pienso en que quiero mejorar, ayudar al equipo, en el once o desde el banco. Estoy tranquilo con lo que vengo haciendo, obviamente pensando en mejorar".
Por último, ha hablado sobre el partido contra el PSV Eindhoven. "Sabemos que es un rival muy duro, lo viene haciendo bien en Champions, imagino un partido difícil, pero creo que el equipo lo puede hacer bien y sacar un buen resultado".