Yarek avisa al Atlético de Madrid: "Hemos tenido partidos duros que hemos conseguido sacar"

El equipo rojiblanco está obligado a pasar página para centrarse en los próximos días al PSV Eindhoven en partido correspondiente a la fase de liga de la UEFA Champions League en donde el club madrileño debe ganar para seguir aspirando a finalizar entre los ocho primeros clasificados

Sin tiempo para gestionar las dos últimas derrotas en LaLiga, frente a FC Barcelona y Athletic Club, el Atlético de Madrid se ve obligado a pasar página y centrarse en la UEFA Champions League en donde este martes tiene un partido muy importante contra el PSV Eindhoven el cual necesita ganar para continuar en la pelea de terminar entre los ochos primeros clasificados en la fase de liga del torneo europeo que le daría el pase directo a octavos de final. Un choque en el que uno de sus rivales será Yarek Gasiorowski, ex del Valencia CF, que ahora está brillando en el equipo neerlandés quien ha lanzado un aviso a los jugadores entrenados por Diego Pablo Simeone.

Yarek sabe muy bien de los que es capaz el Atlético de Madrid al que considera un rival muy duro. A pesar de ello, el central del PSV Eindhoven confía en que su equipo pueda superar al equipo rojiblanco. El zaguero ha tomado de ejemplo la victoria que consiguió el PSV Eindhoven, hace unos días, en Anfield Road contra el Liverpool por 1-4 y espera poder repetir la hazaña contra otro club que es considerado favorito para ganar la UEFA Champions League.

"Sabemos de lo que es el Atlético, especialmente yo, que me ha tocado jugar contra ellos. Hemos tenido partidos duros que hemos conseguido sacar. Tenemos que jugar como sabemos, da igual el rival que sea", ha explicado Yarek Gasiorowski en una entrevista As, mostrando así mucho optimismo del PSV Eindhoven cara al partido que se disputa este martes.

Para el PSV Eindhoven también es muy importante el partido contra el Atlético de Madrid ya que el equipo neerlandés suma 8 puntos y necesita también alguna que otra victoria más para asegurar su billete para jugar las eliminatorias por el título de campeón en la UEFA Champions League.

El Atlético de Madrid, obligado a ganar para seguir en la pelea de los ocho primeros puestos de la clasificación de la UEFA Champions League

Por otro lado, el Atlético de Madrid no se puede permitir un tropiezo contra el PSV Eindhoven en la UEFA Champions League. El equipo rojiblanco suma 9 puntos tras cinco partidos disputados y cuando faltan tres encuentros por disputarse está a un punto del octavo clasificado.

El equipo entrenado por Diego Pablo Simeone se ha marcado el objetivo de quedar entre los ocho primeros clasificados en la fase de liga de la UEFA Champions League ya que así obtendría el billete directo a octavos de final y se ahorraría jugar las eliminatorias de play off en el mes de febrero lo que le daría más descanso a la plantilla del Atleti.