El Valencia se tira de los pelos con Yarek: un dato demoledor y un consuelo

El central ha disparado su cotización en el PSV Eindhoven, pasando de 7,5 a 16 millones de euros como valor de mercado en apenas unos meses. Lo que parecía un negocio redondo ya no lo es tanto, aunque al menos en Mestalla conservan un porcentaje de su pase

El Valencia tiene previsto acudir al mercado de enero en busca de, al menos, dos refuerzos. De un lado, la nueva dirección deportiva confeccionada por Ron Gourlay pretende hacerse con un delantero que eleve la competencia en ataque, dado el pobre rendimiento ofrecido por Lucas Beltrán, y ya ha puesto sus ojos en la complicada opción de Fábio Silva, igualmente en la órbita de Real Betis y Sevilla FC, como informó ESTADIO Deportivo. Pero, además, otro de los errores veraniegos que se quieren subsanar tiene que ver con el eje de la defensa, pues Copete no ha respondido a las expectativas y la idea es hacerse con un nuevo central, sin olvidar que Eray Cömert apenas cuenta y podría hacer las maletas.

El ex del Mallorca y el suizo, que regresaba de su cesión en el Valladolid, fueron las apuestas para cubrir las salidas de Cristhian Mosquera y Yarek Gasiorowski, con los que se hizo caja el pasado verano, aunque sus casos eran diferentes. El hispano-colombiano solo tenía una campaña más de contrato y se había negado a renovar, por lo que su venta al Arsenal fue asumida a regañadientes para no verlo marcharse gratis un año después. En cuanto al futbolista de origen polaco, en cambio, se le abrió la puerta al no acabar de consolidarse en los planes de Carlos Corberán y, cuando el PSV Eindhoven se lo llevó por 9,8 millones de euros, en Mestalla entendieron que se trataba de un buen negocio.

El club che ya había rechazado anteriormente dos ofertas del Feyenoord, la última de 7,5 millones, que era el valor de mercado que Transfermarkt le daba en esos momentos. Teóricamente, por tanto, su traspaso estuvo por encima del teórico precio de mercado del defensor. Pero Yarek no ha tardado en revalorizarse en Países Bajos, aunque se marchó descontento por la falta de confianza de un Valencia con el que disputó 35 partidos en las dos últimas campañas. "Dejo aquí el que ha sido el club de mi vida", aseguró dolido.

Los números de Yarek Gasiorowski

Pero resulta obvio que el cambio de aires le ha sentado de maravilla. En el PSV ha encontrado el protagonismo que no tenía en la capital del Turia. Ha participado en las 14 jornadas de la Eredivisie y en los cinco choques disputados por su equipo en la Europa League, y solo una vez ha partido como suplente, sumando ya 1.545 minutos en total, más que en toda la campaña pasada. Además, ha anotado dos goles y ha dado una asistencia, algo que no hizo con la camiseta blanquinegra.

El crecimiento de su valor de mercado

Por todo ello, la citada web especializada lo tasa ya en 16 millones de euros, experimentado una de la subidas más llamativas de la competición neerlandesa. Al poco de llegar, en octubre, su valor alcanzó los 10 kilos, pero su crecimiento, lejos de detenerse, se ha disparado, protagonizando ahora otro incremento de 6 millones que hace que su cotización haya crecido en más del doble con respecto a la que tenía cuando abandonó Mestalla.

Las ganancias de una futura venta

No es de extrañar, por tanto, que haya equipos interesados en un zaguero que a sus 20 años se ha estrenado también este curso con la selección española sub 21. Más de uno en el Valencia se tirará de los pelos al comprobar cómo lo que parecía un negocio redondo ya no lo es tanto. Aunque, al menos, existe un consuelo, pues en el acuerdo de traspaso el club che se reservó entre un 10% y un 15% de cara a una futura venta, con lo que podría ver incrementadas sus ganancias.