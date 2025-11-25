El Valencia reconfigura su hoja de ruta para el mercado de fichajes de invierno

Ron Gourlay, CEO del club, ha estado en Singapur reunido con la propiedad y ya sabe que tiene margen para hacer dos fichajes, pero en calidad de cedidos ya que el equipo tiene poco margen salarial. Para que haya más refuerzos se deberían dar salidas durante el mes de enero

Después de que el Valencia CF haya sumado un empate y una victoria en las últimas dos jornadas de LaLiga, el club de Mestalla está en una situación clasificatoria algo más tranquila pero en la que no puede descuidarse ya que sólo tiene el descenso a 2 puntos. Carlos Corberán ha dado con la tecla ahora y esto hace que el Valencia CF cambie de idea de cara al mercado de fichajes de invierno. Ya no busca hacer cuatro fichajes, sino que ahora se tiene previsto hacer menos.

El Valencia CF hace unas semanas tenía un plan que consistía en reforzar cuatro posiciones durante el mercado de fichajes de invierno (central, lateral derecho, centrocampista y delantero centro). Una hoja de ruta que se ha visto modificada debido a la mejoría de algunos de sus futbolistas. Ahora, el club de Mestalla peina el mercado en busca de un central zurdo y de un delantero centro.

Ron Gourlay, CEO del Valencia CF, vuelve de Singapur con trabajo que hacer

Para aligerar gestiones, Ron Gourlay, CEO del Valencia CF, viajó hasta Singapur para tener una conversación con la propiedad del club, Meriton y la familia Lim. El dirigente valencianista ya sabe que tiene capacidad económica para realizar dos incorporaciones. Las posiciones a reforzar serán la de central izquierdo y delantero centro. El primero es porque a pesar de los últimos buenos resultados aún hay dudas en la regularidad que pueda dar Copete y en el segundo es porque Hugo Duro está muy sólo ya que a Lucas Beltrán se le está resistiendo el gol.

La mejoría de Thierry Correia y también la de Pepelu y Javi Guerra en las últimas semanas ha hecho que el Valencia CF aparque mejorar, de momento, esas dos demarcaciones, centrándose en esos dos refuerzos, los cuales llegarán, en principio, en calidad de cedido porque no hay demasiado espacio salarial.

Además de ello, por el momento, el Valencia CF sólo puede hacer dos fichajes en el mercado de invierno ya que la plantilla sólo tiene dos fichas libres, los dorsales 2 y 6. Esto quiere decir que para llevar a cabo un refuerzo más de los previstos tendría que salir algún futbolista.

Uno de los jugadores del Valencia CF que puede hacer las maletas es Eray Cömert que debido a las pocas oportunidades que está teniendo en esta temporada valora un cambio de aires en el mes de enero. A pesar de ello, la salida de este central no le daría tampoco demasiado espacio salarial al Valencia CF.