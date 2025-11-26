Sevilla y Betis toman posiciones por Fábio Silva para enero: "Es posible con ambos"

El delantero portugués apenas juega en el Dortmund y busca una cesión invernal que le acerque al Mundial de 2026, con España como preferencia

Juega muy poco en el Borussia Dortmund, que, pese a haber invertido 22,5 millones de euros en su fichaje el pasado verano, ve cómo Niko Kovac se decanta casi siempre por Serhou Guirassy como referencia en la punta de lanza de su 1-3-4-2-1 (y Maximilian Beier hasta su lesión), aparte de apostar como acompañantes por fuera antes por Karim Adeyemi o Julian Brandt que por un Fábio Silva que ve peligrar su presencia en el Mundial de 2026. En noviembre de 2024, tras un brillante paso por la sub 21 (15 goles en 28 partidos), el seleccionador absoluto de Portugal, Roberto Martínez, le dio 19 minutos en la Nations League contra Croacia. Nada más desde entonces. Necesita jugar y, por eso, fuerza para que le dejen salir cedido en enero, con LaLiga como preferencia.

"Le encanta España. ¿Volver en el mercado invernal? Vamos a ver si es posible, pero esperemos que sí", aclaran desde su entorno a ESTADIO Deportivo, que plantea a continuación el conocido interés del Sevilla FC en anteriores ventanas, descartado en la última por los problemas económicos que asuelan al club de Nervión. Con todo, Antonio Cordón ya intentó ficharlo para el Olympiacos y en otros destinos, pues, como ocurría con Monchi o Víctor Orta, es un futbolista que le gusta. Por su parte, encaja como un guante en lo que busca el Real Betis para enero: rendimiento inmediato, conocimiento de LaLiga, prisas por rendir... "Las dos cosas son ciertas. Es posible con ambos", sentencia un asesor directo de Fábio Silva, que aclara para terminar que ninguno de los dos tiene ahora mismo ventaja, pero que sí han tomado ya posiciones por el luso.

El juvenil por el que se pagaron 40 millones, un titular que le pesó

Aunque tuvo momentos brillantes, como en la 22/23, cuando anotó once goles y brindó cuatro asistencias en 32 partidos con el Anderlecht, a Fábio Silva le pesó sobremanera el cartel de ser el juvenil por el que los Wolves pagaron 40 millones de euros en 2020. Con el club inglés nunca pudo asentarse (5+6 en 72 encuentros), entrando en un carrusel de cesiones con irregular resultado: buena media campaña en el PSV (5+2 en 19), menos su completa en el Rangers (seis tantos en 25 duelos)... Hasta que el curso pasado, pese al descenso en Segunda, descolló en la UD Las Palmas, con 10 dianas y tres asistencias en 25 partidos. Lo suficiente para que los aurinegros lo vendieran por 22,5 millones al Dortmund.