Fábio Silva, una oportunidad de mercado que el Valencia ya vigila

El delantero portugués buscará una salida del Borussia Dortmund en enero, ante la falta de oportunidades, y vería con muy buenos ojos volver a LaLiga, siendo varios los equipos atentos a su situación

Tras la marcha de Miguel Ángel Corona, que ya trabaja junto a Rafa Benítez en el Panathinaikos, el Valencia ha presentado la nueva dirección deportiva confeccionada por su CEO de Fútbol, Ron Gourlay. Aunque el técnico, Carlos Corberán, seguirá teniendo una opinión de peso a la hora de valorar posibles incorporaciones, es el triunvirato formado por Hans Gillhaus, Lisandro Isei y Andrés Zamora el que trabaja desde ya para darle un impulso al proyecto deportivo che. Y lo primero, de cara al mercado de enero, será reclutar un central zurdo y un delantero centro, pues solo si hay salidas se darán más pasos para apuntar el lateral derecho y el centro del campo.

En ataque, todos coinciden en que Hugo Duro está muy solo, pues la apuesta veraniega por Lucas Beltrán, el elegido tras frustrase el regreso de Umar Sadiq, no está dando el resultado esperado. De hecho, el futbolista cedido por la Fiorentina todavía no ha visto puerta. Por ello, la opción del atacante nigeriano de la Real Sociedad sigue estando sobre la mesa. Pero no es la única. Según Superdeporte, el Valencia es uno de los muchos equipos que están pendientes de la situación de Fábio Silva, que buscará un cambio de aires en cuanto se abre la ventana invernal.

El precio que pagó el Borussia Dortmund

El portugués aterrizó el pasado verano en el Borussia Dortmund, que pagó 22,5 millones de al Wolverhampton tras su gran campaña pasada como cedido en la UD Las Palmas. Tras un carrusel de préstamos que le llevó a militar en los últimos años en Anderlecht, PSV Eindhoven y Rangers, fue en Gran Canaria donde el luso recuperó sus mejores prestaciones, aquellas que llevaron al club inglés a pagar 40 millones al Oporto cuando solo tenía 18 años.

Los números de Fábio Silva en el Borussia Dortmund

Pero en Alemania no le están yendo las cosas como esperaba. También fue pretendido por RB Lepizig, Bayer Leverkusen o Wolfsburgo. Pero en Dortmund realizaron una gran apuesta sin que su técnico, Niko Kovac, le haya dado muchas oportunidades hasta la fecha. Así lo demuestra el hecho de que no haya sido todavía titular en lo que va de temporada, sumando tan solo 128 minutos repartidos en 10 encuentros en los que ha firmado un gol, ante el Copenhague en la Champions.

La motivación del Mundial 2026

Por todo ello, a sus 23 años, Fábio Silva medita salir del conjunto germano, con el que firmó hasta 2030, y según ha informado Carrusel Deportivo vería con muy buenos ojos volverá a LaLiga, un campeonato que ya conoce bien y donde firmó 10 tantos la pasada campaña. Además, quiere apurar sus opciones de acudir al Mundial 2026 con su selección, con la que solo jugó un partido hace un año, y sabe que para tener opciones lo primero que necesita es jugar con regularidad, algo que no ha encontrado en la Bundesliga.

El Valencia ya quiso a Fábio Silva cuando era juvenil

De este modo, el Valencia ya se habría posicionado, aunque solo podría aspirar a una cesión, que sería en principio la fórmula más factible. Además, no es la primera vez que el portugués está en la agenda che, pues ya fue pretendido cuando puso su nombre en el mapa aún en edad juvenil. Fue en 2019, cuando se coronó campeón de la Youth League con el equipo sub 19 del Oporto, pese a tener 17 años, anotando la friolera de 33 goles en 40 partidos.