Atlético de Madrid - Valencia: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 16 de LaLiga

El conjunto del Cholo espera volver a la senda de la victoria tras dos derrotas consecutivas, mientras el Valencia busca asaltar por primera vez el Metropolitano

El partido que abre la jornada sabatina medirá al Atlético de Madrid y al Valencia en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

El conjunto madrileño se encuentra en la cuarta posición, tiene en su haber 31 puntos y viene de perder sus últimos dos compromisos ligueros: Barcelona y Athletic Club. El denominador común de estas derrotas que ambas han sido fuera del Metropolitano, le cuesta mucho conseguir victorias como visitante tanto este año como en la campaña pasada.

En casa, el Atlético mantiene cifras de candidato al título liguero: suma 22 puntos como local y solo ha sumado un empate, por lo que roza el pleno en su estadio. El balance histórico también favorece a los rojiblancos. En los enfrentamientos entre ambos equipos, el Atlético cuenta con 83 victorias, por 50 empates y 66 derrotas, una diferencia que subraya su superioridad en los duelos directos.

En el otro lado, el Valencia llega dos puestos por encima del descenso, se sitúa en la decimosexta posición y tiene 15 puntos, los mismos que el Osasuna. La jornada pasada, empató en los minutos finales a manos de Hugo Duro en un encuentro muy parejo ante el Sevilla.

El conjunto che, ya que como visitante únicamente ha obtenido 3 puntos en los siete partidos que ha jugado fuera de Mestalla. Por otro lado, los últimos cinco encuentros se atisba una pequeña mejora, pues solamente ha perdido un encuentro, aunque para alejarse debe dar un plus.

Atlético de Madrid - Valencia CF: fecha y horario del partido de la jornada 16 de LaLiga 25/26

El partido entre el Atlético de Madrid y el Valencia, tendrá lugar este sábado 13 de diciembre a las 14:00 horas, en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Atlético de Madrid - Valencia CF: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimosexta jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de DAZN LaLiga (Movistar dial 55 y Orange dial 113), en la plataforma de DAZN (ver en directo) y en LaLiga TV Bar.

Atlético de Madrid - Valencia CF: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este sábado entre el Atlético de Madrid y el Valencia, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de https://www.estadiodeportivo.com/. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la decimosexta jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas.