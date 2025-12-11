Javi Guerra, seria duda ante el Atlético de Madrid por gripe

El centrocampista de Carlos Corberán, pieza indispensable en el juego del Valencia, suma su segundo día sin trabajar junto a sus compañeros por una fuerte gripe a tan sólo 48 horas de medirse al Atleti

A apenas 48 horas para que el Valencia visite el Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid, Javi Guerra sigue sin aparecer por el campo de entrenamiento de Paterna junto a sus compañeros, por lo que su presencia en el importante duelo ante los rojiblancos es seria duda ya que sigue aquejado de gripe.

El centrocampista del Valencia se ha perdido por segundo día consecutivo la sesión de trabajo dirigida por Carlos Corberán a causa de una fuerte gripe que lo mantiene con malestar general y fiebre, aunque eso sí, hoy al menos el de Gilet ha podido pisar la ciudad deportiva che aunque no se ha ejercitado con sus compañeros.

De esa forma, habrá si este viernes puede volver al grupo en la que sería la última sesión previa al viaje a Madrid y sobre todo en qué estado físico se encuentra tras dos días sin poder trabajar al mismo ritmo que sus compañeros.

Copete y Diakhaby, las notas positivas

Pero no todo han sido malas noticias en Paterna, ya que los centrales José Copete y Mouctar Diakhaby realizaron al completo el entrenamiento de este jueves con el Valencia, el penúltimo antes de visitar al Atlético de Madrid este sábado en el Metropolitano.

Copete no había finalizado la sesión anterior por molestias y para Diakhaby fue el primer entrenamiento completo con el grupo después de la lesión de la musculatura isquiotibial de la pierna derecha sufrida hace más de dos meses.

El técnico del Valencia, Carlos Corberán, debe rearmar su defensa ante la baja por sanción del central César Tárrega y estudia cambiar de sistema a una línea defensiva de cinco, probablemente con Copete, Eray Cömert y Dimitri Foulquier, para visitar un estadio en el que nunca ha ganado.

Diakhaby podría entrar en la convocatoria, pero con casi total seguridad no sería titular, según fuentes oficiales del club. El guardameta macedonio Stole Dimitrievski, que tampoco estuvo en la pasada sesión por problemas, también se entrenó con normalidad junto al resto de sus compañeros.

A Madrid, "a por los tres puntos"

El guardameta del Valencia Julen Agirrezabala aseguró que este sábado irán a por los tres puntos, ya que es "otra oportunidad para dar un paso hacia adelante" en el partido que le enfrenta en el Metropolitano al Atlético de Madrid."El equipo está bien, con ganas del encuentro del sábado que sabemos que va a ser un partido muy exigente y queremos puntuar en un estadio tan complicado como es el Metropolitano. A pesar de que nos hubiera gustado sumar los tres puntos contra el Sevilla, es importante por la forma en la que fue haber empatado el partido, queremos hacer un buen partido el sábado e ir a por los tres puntos", dijo.

El guardameta vasco fue entrevistado en VCF Media Radio para hablar sobre el siguiente partido de Liga y analizar al rival: "No hace falta que hablemos mucho de lo que es el Atlético, un equipazo, siempre esta en puestos de Liga de Campeones, una plantilla muy competitiva y sabemos que vamos a tener que defender y atacar muy bien"."El Atlético de Madrid es un equipo muy competitivo, con un valor de plantilla muy alto, tiene en todas las líneas de campo jugadores muy competitivos y de mucha calidad, también en el banquillo. Tenemos que estar muy finos en ambas áreas, defender con mucha contundencia y aprovechar las opciones que tengamos para intentar materializarlas", expresó.