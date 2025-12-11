La preocupación por Javi Guerra no impide que el Newcastle siga tras sus pasos

El mediocentro del Valencia trabaja para recuperar su mejor versión en una gris temporada, lo que no es obstáculo para que el club inglés, que lleva años siguiéndolo, continúe monitorizándolo de cara a futuros mercados

En el seno del Valencia están realmente preocupados por el rendimiento que viene ofreciendo Javi Guerra. El mediocentro está llamado a ser un jugador clave en la fase de construcción del equipo, pero su impacto en el juego ha bajado notablemente y la afición ya lo despidió con pitos en el último encuentro en Mestalla ante el Sevilla FC. Pese a ello, sigue siendo un fijo para Carlos Corberán, que trata de hacer todo lo posible para recuperar su mejor versión. Con ese objetivo, ha mantenido varias reuniones en Paterna con el jugador, pero aunque la predisposición es positiva, por un motivo u otro el valenciano no logra ofrecer su nivel y sigue acusando un bajo estado de forma que ha llevado al técnico che a sustituirlo a falta de media hora en los dos últimos partidos.

Todo ello se produce después de que el pasado verano se llegase a un acuerdo para la renovación del que fuese internacional sub 21, que amplió su vinculación hasta 2029 y vio mejoradas sus condiciones salariales. Poco antes se había rechazado una oferta de Milan que alcanzaba los 20 millones de euros con variables (16+4). Y es que desde el club valencianista siempre han apuntado a la barrera mínima de los 25 millones para abrirle la puerta al centrocampista. Esa fue la cantidad que puso sobre la mesa el Atlético de Madrid el pasado año, si bien finalmente no se formalizó un trato que llegó a darse por hecho.

Durante estos dos últimos años, además, ha habido interés de otros clubes italianos como la Juventus o el Nápoles. También el Manchester United ha permanecido muy atento. Y pese a que no atraviesa su mejor momento, desde Inglaterra aseguran que el Newcastle no se ha olvidado de Javi Guerra y lo sigue monitorizando. Ya en el pasado, de hecho, hubo emisarios del conjunto británico que acudieron a Mestalla para verlo en directo, y dicho seguimiento no se habría detenido.

Otros jóvenes mediocentros en cartera

Según las informaciones de la prensa inglesa, las 'urracas' se encuentran definiendo su lista de objetivos de cara a los próximos mercados de enero y verano, sobresaliendo la presencia de futbolistas jóvenes con los que seguir construyendo un proyecto a largo plazo. Así, además de Javi Guerra, de 22 años, siguen de cerca también a otros mediocentros como el neerlandés Kees Smit, del AZ Alkmaar (19 años), el senegalés Lamine Camara, del Mónaco (21); o el internacional marroquí Bilal El Khannouss, del Leicester City (21).

Junto a todos ellos, el nombre de Javi Guerra lleva tiempo en la agenda de un Newcastle que marcha en mitad de la tabla en la Premier League y ocupa el 12º puesto en la Fase Liga de la Champions, bien colocado para seguir adelante en la máxima competición continental a través de la eliminatoria previa a los octavos. Mientras tanto, desde St. Jame's Park no pierden de vista al de Gilet, que busca recuperar su mejor nivel, aunque una gripe le impidió este pasado miércoles preparar la visita al Atlético de Madrid.