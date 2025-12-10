Corberán planea un cambio de dibujo para visitar al Atlético

El técnico del Valencia ha ensayado con una defensa de tres centrales para buscar mayor solidez defensiva, entrando Foulquier en la ecuación ante la baja por sanción de César Tárrega y la duda con Diakhaby

El Valencia salvó un punto 'in extremis' ante el Sevilla FC para da continuidad así a su mejor racha de la temporada. Son ya cuatro jornadas consecutivas sin perder. Pero la próxima parada será sin duda una prueba de fuego exigente. Con solo tres puntos a domicilio, el conjunto che es uno de los peores visitantes de LaLiga, debiendo rendir visita este próximo sábado a un Atlético de Madrid prácticamente inexpugnable en el Metropolitano. Por ello, Carlos Corberán medita un plan diferente para fortalecer su defensa, probando en la sesión de este miércoles con una línea de tres centrales.

Dicho esquema ya fue utilizado esta campaña ante el Barcelona en el Estadio Johan Cruyff y el resultado, conocido por todos, resultó desastroso (6-0). Pero el técnico de Cheste ha vuelto a ensayar ese dibujo en una semana en la que, para más inri, no podrá contar con su central más fiable. César Tárrega vio la quinta amarilla del curso ante los sevillistas y se perderá el encuentro por acumulación de amonestación, dejando el eje de la zaga en cuadro.

Diakhaby ya trabaja con el grupo

Todas las miradas apuntan a Mouctar Diakhaby, que este pasado martes se ejercitó con los suplentes en la sesión de recuperación post-partido y hoy sí ha comenzando la sesión con el resto grupo, aunque no ha podido completarla. El guineano se encuentra en la fase final de su recuperación y será su evolución a lo largo de los próximos días lo que dictará si es posible verlo de nuevo de corto ante el Atlético después de más de dos meses en el dique seco.

Fue el pasado 4 de octubre cuando el defensor nacido en Francia caía lesionado a las primeras de cambio ante el Girona, sufriendo una dolencia en los isquios de su pierna derecha que le ha hecho perderse las últimas siete jornadas. Aunque habrá que evaluar los riegos, su reaparición sería, sin duda, un alivio para Corberán, pues además de Copete, que también se ha retirado en la parte final del entrenamiento, solo dispone de Eray Cömert, con el que apenas viene contando durante toda la temporada.

Probaturas con Foulquier, Cömert, Iranzo y Panach

Mientras tanto, el preparador che ha recurrido en la sesión de hoy a Foulquier, que ya ha actuado en más de una ocasión como central diestro, especialmente en una línea de tres, y ha dado sobradas muestras de poder adaptarse a un puesto en el que Baraja también reubicó por necesidad a Pepelu. Con el guadalupeño, Corberán ha probado un sistema en el que han tomado parte igualmente el citado Cömert y los canteranos Rubén Iranzo y Alejandro Panach, que también tienen sus opciones.

Si Diakhaby llega a tiempo tendría muchas papeletas para entrar directamente en un once en el que también se espera a Copete. Pero la sorpresa puede ser la entrada de Fulquier por delante incluso de Cömert, que solo ha participado hasta la fecha en dos encuentros de LaLiga saliendo desde el banquillo.