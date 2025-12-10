A Sadiq le transmiten que lo quieren fichar en el mercado invernal

El delantero no ha aprovechado la oportunidad en las últimas jornadas y su salida durante el mercado de fichajes de invierno toma forma. El Valencia es el equipo que más interés tiene en él después del buen rendimiento que le dio durante el fin de la campaña pasada

El nombre de Umar Sadiq va a ser uno de los que más protagonismo van a tener en el mercado de fichajes de invierno. El delantero no ha aprovechado su oportunidad en las últimas jornadas en la Real Sociedad y su salida vuelve a tomar forma, más cuando el nigeriano sigue teniendo cartel, siendo el Valencia CF el equipo que más va a insistir en ficharlo durante el mes de enero. El club valencianista busca delantero y ya le ha transmitido su intención de intentar su fichaje después de no haberlo podido lograr el pasado verano.

A pesar de los cambios que ha habido en su dirección deportiva, la cual ha sufrido una importante reforma, el Valencia CF tiene claro que su delantero preferido es Umar Sadiq, el cual le dio un gran resultado durante la recta final de la temporada pasada, marcó 6 goles en 19 partidos oficiales. Es por ello, que el Valencia CF se ha puesto en contacto con el entorno de Umar Sadiq y le ha transmitido que lo va a intentar fichar en el mercado de invierno que se abre en este mes de enero según informa el periodista Héctor Gómez de Tribuna Deportiva.

Un paso más, por tanto, del Valencia CF para intentar fichar a Umar Sadiq. Aunque en el club de Mestalla saben que su incorporación no será nada sencilla debido a que la Real Sociedad sigue bastante firme y no va a facilitar la salida del nigeriano si no se cumplen sus pretensiones económicas.

Las diferencias entre el Valencia CF y Real Sociedad por Umar Sadiq

Poco o nada ha cambiado entre el Valencia CF y la Real Sociedad por Umar Sadiq desde el pasado verano en donde los dos clubes estuvieron negociando, hasta última hora, para culminar el traspaso del delantero.

El Valencia CF presentó una oferta de cesión, haciéndose cargo de toda la ficha o salario de Umar Sadiq, unos 4 millones de euros, pero la Real Sociedad la rechazó porque sólo contempla el traspaso de un delantero que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028 y por el que exige una cantidad cercana a los 10 millones de euros a pesar de que no cuenta con él.

De este modo, las negociaciones entre el Valencia CF y la Real Sociedad no serán fáciles por un Umar Sadiq que lo único claro que tiene es que su etapa en la Real Sociedad está llegando a su fin. Más después del mal rendimiento que ha dado en las últimas semanas.