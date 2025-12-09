La respuesta de Karrikaburu a su posible salida de la Real Sociedad en enero: "Para mí jugar en la Real es lo máximo"

El delantero de la Real Sociedad ha sido preguntado sobre si se ve fuera del equipo vasco en el mercado de fichajes de invierno debido a los pocos minutos que está teniendo esta temporada y también por el interés del Sporting de Gijón y otros clubes de Segunda división que lo tiene en sus respectivas agendas

Jon Karrikaburu ha sido uno de los nombres propios en la Real Sociedad este martes ya que el delantero ha comparecido en rueda de prensa. El canterano puede tener la oportunidad de ser titular en los próximos partidos debido al bajo rendimiento de Umar Sadiq y las lesiones de Mikel Oyarzabal y Orri Oskarsson. Ha sido preguntado por ello, pero también ha sido cuestionado sobre su posible salida en el mercado de fichajes de invierno, que se abre en este mes de enero, más después de haber transcendido que el Sporting de Gijón lo tiene en su agenda.

Jon Karrikaburu ha dejado claro que su cabeza está en la Real Sociedad y que a pesar de las informaciones que salen él está centrado en el equipo de su vida y no se va a poner a especular si puede salir o no del club txuri-urdin en el mercado de fichajes de invierno. "Eso no lo sé, porque es suponer cosas que no son claras. Yo estoy encantado aquí, soy de la Real y para mí jugar en la Real es lo máximo, por eso estoy centrado en jugar aquí, en el partido del viernes, y no en otras cosas".

Jon Karrikaburu no ha tenido suerte ya que ha gozado de pocas oportunidades por la alta competencia y también por la lesión que ha sufrido en el sóleo que sólo le han dejado jugar 82 minutos repartidos en 5 partidos oficiales en esta temporada con la Real Sociedad.

Jon Karrikaburu analiza su temporada en la Real Sociedad

Por otro lado, Jon Karrikaburu ha dicho que ya está plenamente recuperado de la lesión muscular y que espera tener más oportunidades a partir de ahora en la Real Sociedad. "Se me ha hecho largo el tiempo sin jugar, ya tenía ganas de volver y estoy muy contento por ello. Es una temporada en la que no estaba teniendo muchos minutos, luego tuve esta lesión en el sóleo, y estaba siendo complicada para mí, pero ahora estoy con mucha ilusión de ayudar e intentar ganar el viernes".

El delantero ha analizado el pasado partido contra el Deportivo Alavés que perdió la Real Sociedad. "El partido no fue bueno, no fue lo que esperábamos, porque el día de Villarreal el equipo había dado una buena imagen y estábamos en una buena senda de resultados, salvo ese día por el gol en el último minuto, pero en Vitoria otra vez el marcador no fue bueno y veo a la gente con muchas ganas de volver a competir. ¿Marcar mi primer gol con la Real en LaLiga? Sí que lo he pensado muchas veces, tengo ganas de quitarme esa espinita, ojalá sea el viernes y sirva para sumar".

Finalmente, no ha entrado en el debate de si va a ser titular o no contra el Girona FC el viernes. "No, para nada. Yo estoy como siempre, dando mi máximo e intentar ayudar en lo que me pidan. Me siento bien, con confianza, como todos el equipo con ganas de ganar el viernes, lo que tenga que decidir el míster ya decidirá".