Prueba de fuego para Karrikaburu en la Real Sociedad con su futuro en juego

La Real Sociedad cambia el chip a la Copa del Rey tras su derrota en Anoeta ante el Villarreal por 2-3. El equipo de Sergio Francisco, que ha dado un vuelco total a una dinámica negativa en la que estaba sumergida, regresa al torneo copero con el deber de seguir avanzando rondas. Para ello, Sergio Francisco recupera a Karrikaburu, que se suma a la plantilla de la Real Sociedad en un momento delicado para la delantera vasca, perom no estará para el choque ante el Reus en la Copa del Rey. Sin Oyarzabal, sin Oskarsson y con Umar Sadiq cuestionado, Karrikaburu tendrá por delante una prueba de fuego en este mes de diciembre para hacerse un hueco en los planes de Sergio Francisco o buscar destino en el mercado de fichajes de enero.

Prueba de fuego en la Real Sociedad para Karrikaburu

Karrikaburu ya se entrena sin molestias y con total normalidad junto al resto de sus compañeros a la espera de contar con el beneplácito de Sergio Francisco que aún cree que es pronto para hacerle un hueco en sus planes de cara al partido de la Copa del Rey frente al Reus, que se perderá. Con su vuelta, Karrikaburu luchará por tener un sitio en el esquema del técnico txuri-urdin antes de que llegue el mercado de fichajes de enero, dónde se decidirá el futuro a corto plazo del jugador. Con las bajas de Oyarzabal y de Oskarsson, Karrikaburu es el favorito a ostentar la punta de ataque del cuadro vasco en LaLiga, dónde tendrá que pugnar con Umar Sadiq y la opción de colocar a Guedes como falso nueve, algo que Sergio Francisco aún no ha probado. En caso de disponer de protagonismo y forjarse un hueco en el plan de Sergio Francisco, el jugador verá con buenos ojos seguir en la plantilla. En caso de que con las bajas mencionadas, Karrikaburu siga sin contar con el visto bueno del entrenador, la opción de salir cedido en invierno volverá a cobrar fuerza en la Real Sociedad.

Umar Sadiq y Gorka Carrera, las otras opciones a Karrikaburu para Sergio Francisco en la Real Sociedad

La otras opciones para Sergio Francisco es alinear a Umar Sadiq, al igual que hizo ante el Villarreal. Su implicación en el juego sorprendió a un sector de Anoeta que aplaudía cada acción de Sadiq, incluso en su cambio en el minuto 56 por Barrenetxea, antes de los goles del Villarreal. Sadiq se marchó frustrado por no haber podido ayudar al equipo, aunque recompensado por los aplausos. Aunque todo no fue satisfactorio en el estadio donostiarra ya que un sector de la afición sigue sin perdonar al nigeriano que hiciese todo lo que estaba en su mano para ir al Valencia, incluso rechazando ofertas que beneficiaban al club de San Sebastián. Los pitos se mezclaban con los aplausos ante una división de opiniones muy evidente en la afición de la Real Sociedad. La tercera opción es volver a contar con Gorka Carrera, goleador del Sanse que se estrenó con el primer equipo ante el Villarreal.