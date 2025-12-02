Arconada, la leyenda de la Real Sociedad que intimidaba a Jesulín de Ubrique

El mítico portero de la Real Sociedad era el ídolo de Jesulín de Ubrique, según ha desvelado el torero, ya retirado. El diestro ha desvelado como fue el encuentro que tuvo con el meta, al que le daba "apuro y vergüenza poderle preguntar algo". Ahora Remiro sigue la estela de Arconada en busca de seguir agrandando su leyenda en Anoeta

Las leyendas de la Real Sociedad son muy reconocidas en Anoeta. La afición 'txuri-urdin' se desvive por los jugadores que defendieron la camiseta blanquiazul y que han hecho gigante la historia de un club particular que se ha asentado, desde el minuto 1, en la cultura de San Sebastián. Su repercusión en España es tal que son muchos los que reconocen en el fútbol donostiarra figuras emblemáticas del deporte rey en España. Es el caso de Luis Miguel Arconada que fue, durante el final de los años 70 y principio de los años 80, guardameta titular de la Selección española de fútbol. El portero vasco es una eminencia del fútbol español y son muchos los que se han postrado ante el portero que durante 13 años ha defendido la portería vasca, como Jesulín de Ubrique que asegura haberse sentido intimidado el día que conoció a Arconada, su ídolo de pequeño.

Jesulín de Ubrique sobre Arconada: "Y cuando tienes alguien que admiras delante tuya, como que se te caen todos los palos del sombrajo"

El afamado torero, ya retirado, en una entrevista para El Día Después, aseguró que si no hubiese sido matador habría forjado una gran carrera como portero. "Si yo no hubiese sido torero hubiera sido un gran portero. Y de eso sí que estoy muy convencido, porque tenía buena visión. Creo que hubiera llegado bastante lejos", aseguraba Jesús Janeiro. Si le preguntan por un referente, Jesulín no duda y señala a la Real Sociedad en busca de Arconada. El mítico portero vasco era el ídolo del ex torero que aseguró sentirse intimidado el día que conoció al meta. "Mi ídolo ha sido Arconada. Tuve el privilegio y la gran suerte de poderlo conocer. Y cuando tienes alguien que admiras delante tuya, como que se te caen todos los palos del sombrajo…Esto me está pasando a mí ¿no? Me daba hasta apuro y vergüenza poderle preguntar algo…" aseguraba Jesulín de Ubrique que muestra su idilio con Arconada.

Remiro sigue los pasos de Arconada en la Real Sociedad

Y es que no es para menos. Luis Miguel Arconada estuvo 13 años defendiendo la portería de la Real Sociedad dónde logró ganarse el corazón de la afición 'txuri-urdin' y convertirse en una de las mayores leyendas del cuadro vasco. Allí, Arconada ganó dos Ligas, las correspondientes a 1981 y 1982; una Copa del Rey en 1987 y una Supercopa de España en el 82. Además, el arquero vasco logró tres años consecutivos el Zamora, premio que se otorga al portero menos goleado, en 1980, 1981 y 1982. Actualmente, bajo los palos de Anoeta, Remiro sigue los pasos de Arconada, al que tiene como referente en la portería. El actual meta 'txuri-urdin' suma 392 partidos defendiendo la meta de la Real Sociedad desde el año 2019 y siendo uno de los baluartes de la Copa del Rey de la temporada 2020.