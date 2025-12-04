Sadiq vuelve a marcar casi dos años después y manda un mensaje a sus pretendientes

El delantero nigeriano no anotaba un gol con la Real Sociedad desde el 9 de marzo de 2024 frente al Granada; ante el Reus se fabricó él solo la jugada del 0-2 dejando claro que está para más minutos

La Real Sociedad consiguió anoche el pase de ronda en la Copa del Rey y ya está en los dieciseisavos de final del torneo copero tras derrotas al Reus FC Reddis por 0-2. Con un once plagado de suplentes y algún que otro canterano, Sergio Francisco fue dando entrada en el segundo tiempo a hombres más importantes como Elustondo, Barrenetxea o Sadiq, quien en el tiempo añadido fue el encargado de sentenciar el partido en el Estadi Municipal de Reus.

El delantero nigeriano era objeto de penalti tras realizar un buen recorte dentro del área ya con el tiempo cumplido y él mismo asumía la responsabilidad cogiendo el balón y colocándolo sobre el punto de los once metros. Umar Sadiq cogía carrerilla y se perfilaba para el disparo poniendo el balón colocado a la cepa del poste izquierdo del meta local, que se venció al palo contrario.

Adiós a una larga sequía como txuri urdin

Un gol, el de Sadiq con la Real Sociedad, que rompe una sequí que se prolongaba desde hace casi dos años ya. Y es que entre el tiempo que estuvo sin contar para Imanol Alguacil en la primera parte de la pasada campaña, la 24/25 más su cesión al Valencia en la segunda mitad, el nigeriano no marcaba un gol con el equipo txuri urdin desde la temporada 2023/2024, concretamente desde el 9 de marzo de 2024 en la jornada 28 de LaLiga frente al Granada en el Nuevo Los Cármenes, donde Sadiq fue titular y anotó el momentáneo 1-1 en la que sería la postrera victoria por 2-3.

Es decir, que entre aquel gol frente al Granada y el de anoche ante el Reus han pasado un total de 634 días nada más y nada menos. Sin duda, esta diana supondrá una inyección de moral para el ariete nigeriano, que el pasado verano estuvo más fuera que dentro del equipo negociándose hasta última hora de nuevo su marcha al Valencia que en esta ocasión no se dio. Sin embargo, su situación en la Real Sociedad no parece que vaya a cambiar mucho. Sergio Francisco lo tiene en cuenta porque es un jugador de la primera plantilla aunque en LaLiga apenas ha sumado 96 minutos, por lo que parece claro que cuando llegue el mercado de invierno su nombre volverá a sonar para salir en busca de más protagonismo. Sea como fuere, que haga goles aunque sea en la Copa del Rey servirá para mostrarse ante sus posibles pretendientes.

Sergio Francisco alaba la actitud de Sadiq

Con su trabajo a diario, Sadiq se ha ganado que al menos Sergio Francisco cuente con él en determinadas ocasiones. Un Sergio Francisco que hablaba así de Sadiq tras el partido: "Sadiq es Sadiq. Siempre que está saliendo a jugar en los últimos partidos nos aporta cosas, y hoy ha aportado el nivel de fuerza, de los duelos, de poner un jugador en última línea que nos ganase balones, que peinase, que amenaza siempre al rival, que si llegábamos por fuera y cargábamos el área puede ser un jugador determinante, y también ha sido quien ha conseguido el penalti que nos ha dado la tranquilidad".