Reus 0-2 Real Sociedad: Cumple el trámite y a tercera ronda de Copa del Rey

La Real Sociedad se clasificó para la tercera ronda de la Copa del Rey después de ganar al Reus gracias a los goles de Goti y Umar Sadiq si bien es cierto que no pudo superar a la defensa del equipo catalán hasta la segunda parte

La Real Sociedad consiguió la clasificación para la tercera ronda de la Copa del Rey después de superar al Reus por 0-2 gracias a los goles de Mikel Goti y Umar Sadiq, los cuales no llegaron hasta la segunda parte del partido. El equipo de Sergio Francisco fue de menos a más y cumplió el trámite para estar en la siguiente fase de este torneo en donde tendrá que enfrentarse a un rival mucho más complicado.

El encuentro entre el Reus y la Real Sociedad comenzó muy frio no habiendo ocasiones hasta el minuto 31 cuando Zakharyan lo intentó de un centro que se fue envenenando pero que no encontró portería. Minutos después pudo marcar Gorka Carrera desde dentro del área pero Parra, portero del Reus, hizo una buena parada.

El Reus no se vio intimidado y respondió ya que tuvo dos ocasiones para marcar antes del descanso. Andy Alarcón estuvo a punto de adelantar a los locales con un remate mordido tras un saque de esquina en el 38' y luego Casals probó con un lanzamiento flojo desde dentro del área que detuvo Marrero sin problemas.

En la segunda parte, la Real Sociedad salió más enchufada y gracias a ello llegó el primer gol nada más empezar. Barrenetxea centró desde la izquierda, el balón fue templado por Sadiq, que asistió de cabeza para que Mikel Goti marcara el 0-1. Minutos después la Real Sociedad pudo ampliar la diferencia pero no estuvo rápido Gorka Carrera.

No se fue del partido el modesto Reus que aguantó a la Real Sociedad durante muchos minutos lo cual hizo que pudiera empatar el partido pero el tiro de Pol Fernández se estrelló en el palo en el 79'.

Viendo que se le podía complicar, la Real Sociedad apretó y tuvo ocasiones por medio de Guedes y de Sadiq, ambos entraron al partido en la segunda parte. Con todo, el 0-2 no llegó hasta el descuento cuando Umar Sadiq transformó un penalti que le hicieron a él mismo el cual certificaba la clasificación de la Real Sociedad a la tercera ronda de la Copa del Rey.

- Ficha técnica del Reus 0-2 Real Sociedad de la segunda ronda de Copa del Rey:

Reus FC Reddis: Parra; Alberto Benito (Pol Fernández 57'), Pol Fernández, Recasens (Sardà 85'), Xavi Jaime (Homet 57'); Folch, Toscano, Alarcón, Ustrell (Carbia 70'), Casals y Vaz (Serrano 70').

Real Sociedad: Marrero: Aihen Muñoz, Jon Martín, Beitia (Elustondo 45'), Odriozola (Guedes 75'); Turrientes, Pablo Marín, Goti, Zakharyan (Sadiq 45'), Sergio Gómez (Barrenetxea 45'); y Carrera (Gorrotxa 64').

Árbitro: Juan Martínez Munuera. Amonestó al local Por Fernández y al técnico Marc Carrasco; y a los visitantes Pablo Marín, Barrenetxea y Sadiq.

Goles: 0-1 (48') Goti; 0-2 (92') Sadiq, de penalti.

Incidencias: Partido de la segunda ronda de la Copa del Rey entre Reus y Real Sociedad disputado en el Estadi Municipal de Reus ante 4.700 espectadores.