Sergio Francisco sobre las notas negativas de la Real Sociedad: "Beitia se hizo daño en el aductor y Odriozola estaba cargado"

Odriozola y Beitia tuvieron que ser sustituido por molestias en el duelo de la segunda copa de la Copa del Rey. Sobre el central de la Real Sociedad, Sergio Francisco desveló que se hizo daño en el aductor, mientras que apagó las alarmas con Odriozola, que "estaba cargado"

La Real Sociedad suma y sigue y utiliza la Copa del Rey como bálsamo tras su derrota ante el Villarreal. El partido, que el cuadro vasco afrontó con muchas bajas y cambios en el once, le sirvió a Sergio Francisco para probar cosas nuevas en el esquema, como la presencia de Luken Beitia en el centro de la zaga y el regreso de Odriozola al lateral derecho, tras hacerlo por última vez frente al Barcelona en LaLiga. Ambos pusieron las notas negativas a la victoria por 0-2 de la Real Sociedad al Reus al retirarse con molestias. Sergio Francisco lo confirmó y anunció que "Beitia se hizo daño en el aductor y Odriozola estaba cargado".

Tanto el central como el lateral eran protagonistas en la alineación que Sergio Francisco montó para medirse al Reus. Bietia arrancaba como titular por primera vez con el primer equipo, firmando sus minutos iniciales a las órdenes del técnico vasco. En el minuto 46, con 0-0 en el marcador, el futbolista fue sustituido del terreno de juego por unas molestias en su aductor, según confirmó Sergio Francisco que apagó las alarmas con Odriozola, que pidió el cambio en los minutos finales. El donostiarra estaba muy cargado y decidió dejar su sitio a un compañero. "Luken Beitia se hizo daño en el aductor, pero esperemos que sea poca cosa. No sé si será sobrecarga, tampoco ha sabido decírmelo bien, y Odriozola estaba cargado y estaba llegando justo al final y nos ha pedido el cambio, pero yo creo que no tiene nada", anunció Sergio Francisco en rueda de prensa sobre las notas negativas de la Real Sociedad que sigue avanzando rondas en la Copa del Rey.

Odriozola vuelve a jugar tras un mes sin hacerlo en la Real Sociedad

Con sus minutos jugados en la Copa del Rey, Odriozola vuelve a vestirse de corto tras hacerlo por última vez ante el Negreira en la primera ronda de la competición copera, el 28 de octubre. Tras más de un mes sin jugar, el donostiarra vuelve a aparecer en los planes de un Sergio Francisco que se olvida de Odriozola para LaLiga. Desde su titularidad frente al Barcelona, Odriozola ha desaparecido del esquema de la Real Sociedad. Frente al cuadro culé, el lateral completó una gran actuación con un gol incluido. Desde entonces, Odriozola no ha vuelto a parecer en LaLiga con la Real Sociedad. La desaparición del futbolista en los planes de Sergio Francisco es uno de los grandes extraños casos de la Real Sociedad que habí incluido al lateral en la lista de deberes de cara al mercado de invierno, pero a raíz de la operación de Rupérez, vuelve a ser una opción como suplente en la banda derecha.