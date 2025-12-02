La Real Sociedad cambia de planes con Odriozola

El donostiarra tenía todas las papeletas para ser colocado de nuevo en el mercado en enero, pero la operación a la que ha sido sometido Rupérez, sobre el papel el segundo lateral diestro para Sergio Francisco, provoca que su salida a mitad de temporada pierda fuerza

El mercado de enero se acerca y la Real Sociedad tiene en mente aprovecharlo para reforzarse al menos con un delantero. Pero también se esperan salidas, pues son varios los futbolistas que no vienen contando demasiado para Sergio Francisco, especialmente en un centro del campo bastante cargado de efectivos. Nombres como los de Luka Sucic, vinculado con Stuttgart y PSV Eindhoven, o Beñat Turrientes, vigilado por Osasuna, están en la mente de todos. Tampoco tiene muchos minutos Mikel Goti, aunque el ex del Athletic prefiere apurar hasta final de curso, algo parecido a lo que sucede con Karrikaburu. Además, no hay que olvidar a otro punta como Umar Sadiq, que volverá a estar en la rampa de salida. Pero de la larga lista de realistas que podrían hacer las maletas parece caerse Álvaro Odriozola.

El defensor donostiarra ya fue uno de los descartes del pasado verano, pero finalmente no hubo más remedio que hacerle hueco en la plantilla ante la ausencia de ofertas que convencieran a ambas partes. Desde que regresó en 2023 procedente del Real Madrid, en un traspaso que se cifró en 3 millones de euros, su participación ha estado muy lejos de lo esperado. Mas allá de las lesiones sufridas, con Imanol Alguacil ya tuvo un claro rol secundario, pasando de 18 partidos en su primera campaña a solo 8 la pasada. Una situación que se ha agravado más si cabe en el presente ejercicio, con el agravante de que tiene tres años más de contrato (hasta 2029) y una de las fichas más elevadas.

Los planes iniciales de Sergio Francisco

Sergio Francisco ya le dejó claro que no tendría nada fácil contar con oportunidades. De hecho, en realidad era su tercer lateral derecho, por detrás del titular Mikel Aramburu y del canterano Iñaki Rupérez, con el que el técnico oriotarra contaba como miembro del primer equipo a todos los efectos, como relevo de Hamari Traoré. Sin embargo, el de Ansoáin no ha podido dar el esperado salto al primer equipo desde que cayera lesionado en un amistoso ante el Bournemouth el pasado 9 de agosto.

La lesión de Rupérez

En un primer momento se optó por un tratamiento conservador, pero tras más de tres meses de baja y sin el resultado esperado, finalmente fue operado este pasado lunes en Barcelona del menisco externo de su rodilla izquierda, sin que se haya avanzando un plazo estimado de recuperación. El mismo, en cualquier caso, no estima corto, lo que frenaría la salida de Odriozola, que tenía todas las papeletas para ser colocado de nuevo en el mercado en enero.

La Copa del Rey, asidero para Odriozola

Esto no significa que el donostiarra vaya a tener más minutos, pues en algunos partidos ha visto cómo Sergio Francisco prefería reubicar en el costado al central Aritz Elustondo cuando no ha tenido a Aramburu disponible. Y eso que su actuación ante el FC Barcelona en Montjuic, en su único partido en LaLiga, fue cuanto menos sorprendente, con gol incluido y un más que aceptable rendimiento en los 57 minutos que disputó. Pese a ello, solo volvió a ser de la partida, de nuevo como titular, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey frente al Negreira, por lo que este miércoles podría tener una nueva oportunidad ante el Reus.