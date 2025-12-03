La postura del Sevilla con Almeyda tras perder el derbi con el Betis

En la planta noble sevillista existe preocupación por la dinámica negativa del equipo y la imagen contra el Betis, pero, a día de hoy, no se plantean medidas drásticas y mantienen plena confianza en el técnico, con un valedor de mucho peso en la toma decisiones

Tras consumarse la dolorosa derrota en el derbi, Matías Almeyda lanzó un preocupante mensaje de desesperación ante una situación que se escapa de su control por los continuos errores individuales que lastran al equipo, como el garrafal cometido por Mendy en el 0-1 heliopolitano.

"Tengo un pensamiento que no puedo expresar. No debo y no quiero. Me queda la otra respuesta, que es insistir. Si se siguen cometiendo... no tengo respuesta. O es el entrenador o son errores individuales groseros", explicó Almeyda, que dejó entrever su hartazgo y que la cuerda podría llegar a romperse por su parte si no se produce una respuesta por parte del plantel.

El club mantiene su plena confianza en Almeyda

Y es que, a día de hoy, dicha cuerda no corre demasiado peligro por parte del club, en el que, lógicamente, existe preocupación por las cinco derrotas en los últimos seis partidos y la imagen de inferioridad evidenciada en el duelo cainita, pero, según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, en este momento, la confianza en el trabajo del técnico argentino permanece intacta en el seno del Ramón Sánchez-Pizjuán.

No en vano, la directiva blanquirroja considera que Almeyda está realizando una buena labor en el banquillo, pues el equipo podría llevar muchos más puntos de no ser por los fallos individuales que han costado numerosas derrotas, y que ha transformado por completo a un vestuario que ha conseguido unir tras varios años en los que no se respiraba el mejor de los ambientes.

El gran valedor de Almeyda

En este sentido, ahora mismo no se plantean ni siquiera su despido en la planta noble del Ramón Sánchez-Pizjuán, donde cuenta con un valedor principal, el presidente José María del Nido Carrasco. De hecho, Almeyda trata especialmente dentro de la estructura nervionense con el máximo mandatario, con el que le une una estrecha relación de respeto mutuo, después de que Del Nido fuera el que llevara principalmente las negociaciones, junto a Antonio Cordón, para su llegada a Nervión el pasado verano.

El equipo se mantiene a cuatro puntos del descenso pese a la dinámica negativa y todavía no han saltado plenamente las alarmas en los dirigentes, que mantienen la fe en que Almeyda reencontrará el camino.

El mercado no ofrece ningún relevo claro

Además, aunque todavía no se manejan otros nombres, la alta cúpula tampoco ve un relevo claro en el mercado que pudiera dar un volantazo en el caso de que el Sevilla no levantara cabeza, por lo que se espera que Almeyda encuentre soluciones para evitar decisiones drásticas que aún no se plantean y que, obviamente, no les gustaría tomar.