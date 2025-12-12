El Sevilla incrementa su deuda y amplía un préstamo millonario con ﻿Goldman Sachs

El club de Nervión volverá a presentar una cuentas negativas en la junta del próximo lunes aunque confía en llegar al equilibrio al final de la presente temporada o la próxima lo más tardar; al mismo tiempo se ha aumentado el crédito que ya firmó en marzo de 2024 en 70 millones de euros

El próximo lunes 15 de diciembre el Sevilla Fútbol Club celebrará su Junta General de Accionistas en la que el club presidido por José María del Nido Carrasco volverá a presentar pérdidas y unas cuentas negativas, en concreto, de más de 50 millones de euros, todo con ello con el objetivo de alcanzar el ansiado equilibrio financiero entre ingresos y gastos, escenario al que se podría llegar a final de la presente temporada en el marco más optimista, o bien ya durante la próxima temporada, la 26/27.

En las próximas cuentas que se den a conocer a los accionistas del club nervionense se dará a conocer la ampliación de una línea de crédito por 70 millones de euros, ya que estaba firmada en el acuerdo con Goldman Sachs allá por marzo de 2024, lo que da un respiro a la entidad de Eduardo Dato pero al mismo tiempo aumenta el valor del crédito a diez así como su devolución, ya que en ese momento era de 108 millones de euros.

Uno de los grandes motivos de esta ampliación de crédito se debe a la obligación del pago por la moratoria de los años de Covid que el Gobierno flexibilizó hasta finales de 2026, asegurándose así tener cubierto este frente sin verse abocados a entrar en causa de disolución. Además, la ampliación de dicho préstamo permite al Sevilla situar sus fondos propios en torno a los 101 millones de euros, por lo que su solvencia a largo plazo está asegurada.

La posible venta del club no se paraliza

Todo esto se produce paralelamente a las negociaciones que los grandes accionistas del club de Nervión mantienen con los diferentes interesados y que ya conocen que la deuda neta del club ha ascendido hasta los 88 millones de euros a fecha de 31 de diciembre de 2025.

En definitiva, un arduo y espinoso proceso de reestructuración económica que sin duda afecta a estas negociaciones, y es que la deuda real del club es uno de los puntos fuertes para conocer el verdadero interés de estos pretendientes en seguir adelante o no en sus intenciones, de ahí que se haya puesto en marcha una 'Due Diligence' para conocer la situación exacta y precisa en la que se encuentra la entidad económicamente. Mientras tanto, el Sevilla continúa apretándose el cinturón todo lo que puede y más y de hecho ya ha rebajado en más de 28 millones de euros las pérdidas con respecto al año pasado y en más de 78 millones con respecto al anterior.