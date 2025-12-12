Premier Pádel Finals 2025 | Partidos de hoy 12 de diciembre, horarios, orden de juego y dónde ver por TV los 1/4 de final

Ari Sánchez y Paula Josemaría debuta en el que va a ser su último torneo juntos, en una jornada de las Finals donde también estará Paquito Navarro, Ale Galán, Bea González...

Tras el espectacular inicio de las Premier Pádel Finals 2025 vivido este jueves en Barcelona, la parte baja de ambos cuadros toma el relevo en un torneo que, dado lo mucho que hay en juego, se caracteriza por las sorpresas.

Será el día en el que debuten Ariana Sánchez y Paula Josemaría en el que va a ser su último torneo juntas tras cinco años de unión y casi tres de dominio absoluto en el circuito. No lo tendrán fácil la catalana y la extremeña, ni siquiera, para superar la primera ronda, ya que enfrente van a tener a la exnúmero uno Alejandra Salazar y a la joven Martina Calvo, una de las parejas más en forma del circuito y que ha dado más de un disgusto a las favoritas.

También habrá separación en la otra pareja femenina del top-4 que debuta este viernes. Pese al espectacular final de temporada que están haciendo, con triunfos en Dubai y Acapulco, Bea González y Claudia Fernández no van a seguir juntas el próximo año. La joven dupla ha sido la única que ha plantado cara realmente a Delfi Brea y Gemma Triay este año y sólo las lesiones de la malagueña han impedido que estén luchando por el número uno. Sin embargo, han decidido separar sus caminos en lo queva a ser un cambio casi total de las parejas de arriba en el circuito femenino.

En el cuadro masculino debutan los Dos, Ale Galán y Fede Chingotto, ante Momo González y el emergente Fran Guerrero. Precisamente, este último va a ser pareja a partir de enero de Paquito Navarro, uno de los protagonistas del otro partido de cuartos de final. El sevillano, que se despide en las Premier Pádel Finals de Jon Sanz, se enfrenta a los cuatro del ránking, Coki Nieto y Mike Yanguas. El choque de Sanz y Nieto hará que uno de los campeones de la pasada edición caiga a las primeras de cambio.

Horarios y partidos de hoy viernes 12 de diciembre en las Premier Pádel Finals 2025

Bea González/Claudia Fernández (3) - Alejandra Alonso/Claudia Jensen (6) | | Desde las 13:00 horas

Coki Nieto/Mike Yanguas (4) - Paquito Navarro/Jon Sanz (6) | A continuación

Alejandra Salazar/Martina Calvo (7) - Ariana Sánchez/Paula Josemaría (2) | No antes de las 17:00 horas

Ale Galán/Fede Chingotto (2) - Momo González/Fran Guerrero (7) | A continuación

Dónde ver por TV las Premier Pádel Finals 2025:

Movistar + tiene en los últimos años los derechos de Premier Pádel y estas Finals 2025 se podrán ver por alguno de sus canales y por su plataforma digital. Así mismo, en España también se puede ver a través de RedBull TV. De forma online también se puede seguir en directo a través del canal de YouTube de Premier Pádel.

ESPN los retransmite para los países suramericanos, Bein Sports en gran parte de los países africanos y de Oriente próximo, Canal+ en el resto de África, así como en Francia y sus territorios franceses de ultramar, Viaplay en los países bálticos y nórdicos...