Paquito Navarro y Jon Sanz, entre las parejas que se despedirán en Barcelona

Solo las tres primeras parejas del ranking mundial parecen tener asegurada su continuidad de cara a la temporada de 2026 en el circuito Premier Padel

La temporada 2025 de pádel se cierra en los próximos días con la disputa de las Premier Padel Finals en Barcelona, un evento que reúne a las mejores parejas del curso y que además servirá como despedida para varias de ellas, incluyendo dos de las que tienen mejor ranking.

De ese modo, y tal como adelantó 'pádel y cervezas', en breve tendremos nuevos dúos en el cuadro masculino; toda vez que únicamente la pareja número uno con Coello y Tapia y la dos con Chingotto y Galán tienen asegurada su continuidad. Del resto, la que también parece destinada a permanecer unida es la de Juan Lebrón y Leo Augsburger, ya que aunaron fuerzas hace poco y quieren probar hasta dónde pueden llegar a largo plazo. Entonces... ¿cuáles se despiden?

A estas alturas, y porque ellos mismos lo han hecho oficial, sabemos que Coki Nieto y Mike Yanguas se separan y después de Barcelona y ambos recuperan a antiguas parejas con las que les fue bastante bien. Así, el madrileño volverá con Jon Sanz, lo cual provoca a su vez que Paquito Navarro también tenga nuevo compañero en la figura de Fran Guerrero.

Volviendo a Coki y Jon, y aunque dicen que volver al pasado no suele ser positivo, aún queda en la retina de los aficionados cuando hace un año se proclamaron campeones en las Finals de Barcelona ante Arturo Coello y Agustín Tapia. Además, lo hicieron remontando ante un grupo de aficionados que abarrotó el Palau Sant Jordi.

Las nuevas parejas de Mike Yanguas y Paquito Navarro

En lo que concierne a Mike Yanguas, este también recuperará una pareja con la que tuvo en su día grandes éxitos como es Franco Stupaczuk. Está por ver cómo les irá, pero sin duda hay que tenerles muy en cuenta desde ya.

Respecto al sevillano Paquito Navarro, y con la confirmación de Sport, ahora abrirá un nuevo camino junto a Fran Guerrero. Pese a su veteranía, el hispalense ha jugado realmente bien a lo largo de todo el año 2025 y ahora espera mantenerse entre los mejores para seguir llegando a las últimas rondas de los torneos.

¿Martín di Nenno junto a Momo González?

No está confirmado, pero apunta a ello según los rumores. Ya sin Fran Guerrero, parece una gran opción para que tanto Di Nenno como González se mantengan cerca de la élite. Son dos jugadores con experiencia y capacidad de lucha que, en caso de unirse, deberían ser un quebradero de cabeza para cualquiera.