Max Verstappen gana en Yas Marina y Lando Norris es el nuevo campeón del mundo

Max Verstappen ha muerto matando, pues ha hecho lo que tenía que hacer, ganar la carrera, pero no le ha servido ante un gran despliegue de Lando Norris para ser tercero y rematar su título de campeón del mundo

Habemus nuevo campeón del mundo de Fórmula 1. Tras cuatro años de dominio de Max Verstappen, el neerlandés ha cedido su corona a Lando Norris. Pero ni mucho menos lo ha puesto fácil en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde lo ha hecho todo bien, ganando con firmeza desde la primera vuelta, aprovechando que salía desde la pole, pero Norris no ha fallado, terminando tercero, el límite que tenía marcado para alzar la corona. Mientras que Oscar Piastri ha hecho caso omiso a McLaren, atacando a su compañero, pero aún así no ha podido pasar de la segunda plaza, lejos del ya excampeón.

El mundial llegaba por cuarta vez en la historia con tres pilotos con opciones a la última carrera, y en las anteriores, 1986, 2007 y 2010, siempre había ganado el tercero en discordia. Sin embargo, esta vez los que mejor lo tenían eran Norris y en un supuesto de que fallara, Verstappen. Solo que con un animal competitivo del nivel del piloto de Red Bull, iba a llevar hasta las últimas instancias a su rival. Y así ha sido, saliendo a la perfección y dominando desde la primera vuelta, sin agobiarse por las diferentes estrategias del resto.

Guerra inesperada en McLaren

Y es que Piastri salía con duros buscando ir a una sola parada y con los medios al final, solo que ni mucho menos ha contemporizado, atacando a Norris al inicio y marchando a por Max. Esto ha generado tensión, más aún cuando su compañero estaba siendo muy presionado por Charles Leclerc, hasta que el Ferrari ha empezado a flaquear. Lo que si ha sucedido es que desde ahí Norris se ha olvidado de sus dos rivales, apostando a mantener a raya al monegasco, copiando su estrategia de dos paradas. Y aunque no ha tenido problemas si que le ha causado un susto muy grande.

Tras entrar a boxes se ha quedado entre el tráfico y en un momento dado tenía que pasar a Yuki Tsunoda, quien lógicamente no se lo ha puesto fácil. El japonés ha sacado los codos y al final Norris ha pasado pisando fuera de la pista, lo que le podría haber causado una sanción, algo que sin embargo no ha llegado tras desestimarlo la FIA. Y de haber sido efectiva, todo habría sido muy diferente. Una vez esquivada semejante bala y con Leclerc cada vez más lejos, las últimas vueltas han sido un paseo triunfal para Norris, que además tenía por delante a Piastri dispuesto a parar en cualquier momento, algo que no ha sido necesario y el británico es oficialmente el 35º campeón de la historia de la Fórmula 1.

Mágico Fernando Alonso

Una de las grandes noticias ha llegado de la mano de Fernando Alonso, quien en la última carrera con la normativa actual ha dado un golpe sobre la mesa. 6º puesto que sabe a gloria para el asturiano y es la forma perfecta de cerrar estos años en los que todo ha ido de menos a más. Ahora a soñar con lo que sea capaz de construir Adrian Newey.