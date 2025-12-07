F1 GP Abu Dhabi | La carrera en directo con Norris, Piastri y Verstappen jugándose el mundial en el del Gran Premio de Fórmula 1 en Yas Marina

Lando Norris, Max Verstappen o Oscar Piastri, es es la gran pregunta que se hace el mundo de la Fórmula 1 de cara al Gran Premio de Abu Dhabi en el que se cierra el curso de F1

El Gran Premio de Abu Dhabi le pone fin al calendario de la Fórmula 1 deja en el aire una pregunta: ¿Max Verstappen cederá su corona de los últimos cuatro años y tendremos nuevo campeón del mundo?. Lando Norris llega a Yas Marina con una gran opción de triunfar y estrenarse en el Olimpo de las leyendas. 12 puntos de ventaja sobre el neerlandés es una renta más que suculenta para el británico. Aunque eso sí, no puede relajarse lo más mínimo, porque además estuvo está Oscar Piastri apenas a 18 puntos. La ventaja es grande, pero demasiadas veces hemos visto resultados rocambolescos en estas carreras decisivas.

Verstappen arranca desde la pole y tiene que hacer su parte del trabajo, que es ganar y esperar que Norris no acabe entre los 3 primeros. Por su parte el papaya no falló en la clasificación y logró colarse tras él, así que con mantener ese puesto le sirve. Por detrás tendrá a un Piastri que según el equipo va a actuar de escudero, pero a la vez puede de tratar de sorprenderle, lo que generaría un caos importante, más teniendo en cuenta que por detrás vienen Russell, Leclerc e incluso un brutal Fernando Alonso, que sale 6º tras una ‘qualy’ más para el recuerdo.