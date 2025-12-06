Max Verstappen hace su parte y Fernando Alonso rompe la banca en Abu Dhabi

Max Verstappen ha conseguido una gran pole en el gran premio dio de Abu Dhabi y saldrá desde la primera posición, aunque Lando Norris no ha fallado y será segundo, mientras que la gran noticia es Fernando Alonso, 6º

Max Verstappen necesita un milagro para ser campeón del mundo, el cuál pasa porque Lando Norris termine fuera del podio este domingo y él gane la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi. Por lo pronto ha conseguido dar el primer paso, logrando la pole en el trazado emiratí. Ahora tendrá que dar un paso más y rematar la faena este domingo. Y esperar, porque eso es lo que le queda para evitar que Norris le arrebate la corona que ha ganado los últimos cuatro años. El británico sale desde la segunda plaza tras un gran trabajo y con llevar el coche a la meta en esa posición le valdría. Mientras que Piastri ha sido tercero y también deberá presionar desde la primera curva.

Verstappen firmó la octava pole del año con un tiempo de un minuto, 22 segundos y 207 milésimas, 201 menos que Norris y con 230 de ventaja sobre Piastri, tercero en el certamen. La gran noticia fue Fernando Alonso que concluyó a 695 milésimas de 'Mad Max' y saldrá sexto este domingo en Yas Marina. El doble campeón mundial asturiano arrancará justo por detrás de George Russell y de Charles Leclerc, cuarto y quinto en parrilla, respectivamente.

Carlos Sainz roza la hazaña

La mala noticia ha sido Carlos Sainz, que una vez más ha estado muy poor delante del Williams, sin embargo no ha sido capaz de mantener la racha y volver a una Q3 all estilo de lo que hizo en Losail. El español ha sido 12º y por unas décimas no lo ha logrado, aún así ha mejorado y mucho a su compañero Alex Albon, 17º y eliminando en la Q1. Ambos están a apenas 9 puntos en el mundial y el español tiene la opción de adelantarlo, pero necesita una gran remontada que se antoja complicada.

La cara negativa ha sido Lewis Hamilton, que tras estrellarse en los libres 3 ha llegado a tiempo a salir a la Q1, sin embargo no ha podido pasar de ella. El británico ha sido 16º y tendrá que remontar si quiere acabar con con buen sabor de boca su de por sí muy mal primero año como Ferrari. Nada ha salido bien para el siete veces campeón del mundo, que cuando se cumplen cuatro años del momento en el que perdió el título que hubiera significado romper el récord de Michael Schumacher.