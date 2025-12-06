Alineaciones Athletic Club - Atlético de Madrid: Alineación probable de Athletic y Atlético de Madrid en la jornada 15 de LaLiga

El Athletic quiere imponer su fortaleza en San Mamés, mientras el Atlético busca reafirmar sus opciones en la lucha por la competición doméstica

Athletic Club y Atlético de Madrid juegan este sábado 6 de diciembre, a las 21:00 horas en el estadio de San Mamés.

El Athletic Club llega a la cita instalado en la octava posición con 20 puntos, los mismos que el Getafe. El equipo de Ernesto Valverde atraviesa un momento irregular pero ha logrado sumar seis puntos en sus últimos dos partidos, lo que le ha permitido acercarse nuevamente a los puestos europeos.

Enfrente estará un Atlético de Madrid que ocupa la cuarta plaza con 31 puntos. Los de Simeone llegan tras la derrota del martes ante el Barcelona, un tropiezo que ha frenado su buena dinámica. El objetivo ahora es claro: volver a la senda del triunfo para no perder comba en la lucha por el título.

Bajas del Athletic Club

El conjunto bilbaíno afronta el encuentro con una amplia lista de ausencias. Las más graves son las de Unai Egiluz y Beñat Prados, ambos con rotura del ligamento cruzado, que los mantendrá fuera hasta marzo.

A estas bajas de larga duración se suma la de Robert Navarro, que sufrió un esguince y no regresará, como mínimo, hasta enero. En ataque, Iñaki Williams continúa de baja por una lesión en el aductor, mientras que Maroan Sannadi se recupera de una operación de menisco sin una fecha de vuelta confirmada.

Además, Yeray Álvarez sigue apartado de la competición hasta abril debido a su sanción por un caso de dopaje, lo que deja a Valverde sin un referente defensivo más.

Bajas del Atlético de Madrid

El Atlético también llega condicionado por ausencias importantes. Simeone no podrá contar con Johnny Cardoso, por una contusión, ni con José María Giménez y Álex Baena, ambos lesionados ante el Barcelona con molestias musculares de bajo grado.

A ellos se suma Marcos Llorente, convertido en lateral derecho en los últimos meses, que continúa trabajando al margen por una lesión muscular en el muslo sufrida ante el Getafe. Este será su cuarto partido de baja y su regreso aún no está garantizado.

Regresan hombres clave en el Athletic

El Athletic Club podrá recuperar a varios jugadores importantes para el esquema de Valverde, algo que no ocurrió en su último enfrentamiento ante el Atlético de Madrid. Sancet, ausente por sanción en los dos partidos previos, estará disponible; Yuri Berchiche vuelve plenamente recuperado, y Andoni Gorosabel recupera la confianza del técnico del Txingurri.

En portería seguirá Unai Simón, mientras que los laterales serán Yuri Berchiche y Gorosabel. La pareja de centrales estará formada por Aymeric Laporte y Dani Vivian.

En la medular, Valverde alineará a Jauregizar y Ruiz de Galarreta, acompañados por Sancet, quien aportará llegada y creación. La línea ofensiva estará integrada por Nico Williams, Guruzeta y Berenguer, con el objetivo de generar desequilibrio y finalizar las jugadas.

El Cholo innova por urgencias

Por su parte, el Atlético de Madrid afronta el partido con varias novedades obligadas por lesiones y ausencias. Simeone introduce cambios debido a las lesiones ante un Athletic que ya le puso en aprietos la temporada pasada, cuando fue eliminado de la Copa del Rey en San Mamés.

En portería seguirá Jan Oblak, indiscutible bajo los palos. Los laterales serán Hancko y Nahuel Molina, encargados de controlar a los extremos del Athletic. La pareja de centrales la forman Le Normand y Pubill, cada vez más asentado en la posición.

El doble pivote estará compuesto por Pablo Barrios y Gallagher, con el inglés ganando protagonismo sobre Koke. En la zona ofensiva, Griezmann tendrá libertad para romper líneas con su calidad, acompañado por los extremos Nico González -ex Juventus está cumpliendo con las expectativas- y Giuliano Simeone. Arriba, el delantero Julián Álvarez será el encargado de abrir el marcador y definir las oportunidades.

Onces probables del partido Athletic Club - Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 15 de LaLiga

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri Berchiche; Jauregizar, Galarreta; Berenguer, Sancet, Nico Williams; Guruzeta.

Atlético de Madrid: Oblak, Hancko, Le Normand, Giménez, Nahuel Molina; Nico González, Pablo Barrios, Gallagher, Giuliano Simeone; Antoine Griezmann y Julián Álvarez.