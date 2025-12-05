El Barcelona comienza el juego por el fichaje de Julián Álvarez ante la incredulidad del Atlético de Madrid: "Estrellas bajo el foco"

El Atlético de Madrid está en alerta con el Barcelona que empieza a mover la maquinaria pesada para iniciar el 'juego' por el fichaje de Julián Álvarez. Desde el club blaugrana, bajo el lema "estrellas bajo el foco", publica una foto de Lamine Yamal y Julián Álvarez en el Nuevo Spotify Camp Nou, apretando una vuelta más sus intenciones por el jugador rojiblanco

El Atlético de Madrid no se volvió de vacío en su visita al Camp Nou. Más que los tres puntos, que era a por lo que iba el equipo de Simeone, los rojiblancos salieron derrotados y regresaron a Madrid con la preocupación de poder perder a Julián Álvarez. El Barcelona ya ha dado comienzo al juego por el argentino ante la incredulidad del Atlético de Madrid que, antes del partido, defendió que no tienen conocimientos de que el club blaugrana mueva ficha por el jugador. Como respuesta a las palabras de Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, el Barcelona ha publicado una fotoen sus redes sociales en la que aparece Julián Álvarez junto a Lamine Yamal bajo el lema "estrellas en el foco".

El Barcelona acude a los mensajes subliminales para 'asustar' al Atlético de Madrid con Julián Álvarez

El Barcelona no da puntada sin hilo y en el Atlético de Madrid conocen de primera mano de que pie cojea el cuadro azulgrana. Aunque desde el club rojiblanco siempre han defendido que Julián Álvarez está atado, la insistencia de la prensa catalana, la presión sobre Julián Álvarez y ahora, los mensajes subliminares del propio club en redes sociales, juegan un papel fundamental a la hora de convencer al argentino de cambiar de aires, aunque el de Calchín sigue centrado en cumplir con los objetivos marcados a principio de temporada en el Atlético de Madrid.

La foto de Julián Álvarez junto a Lamine Yamal, el gran protagonista del Barcelona, con la frase "estrellas bajo el foco" es una declaración de intenciones del Barcelona que se mueve como pez en el agua en fichajes controvertidos a la vez que improbables. La máquina blaugrana no para, al igual que ocurrió con Nico Williams, aunque el tiro les salió por la culata a la dirección deportiva del Barcelona que, esta vez, ponen el foco en Julián Álvarez y Harry Kane, siendo el campeón del mundo el favorito.

El Atlético de Madrid, incrédulos con el Barcelona y Julián Álvarez

Desde el Atlético de Madrid, incrédulos ante la situación, optan por mantener la calma y desmentir a los azulgranas, desmontando así el fichaje de Julián Álvarez por el Barcelona, tal y como hizo Mateu Alemany. "No. La verdad que no tengo conocimiento en absoluto de esa situación. Es un jugador importantísimo para el equipo y para el club y me consta que está muy feliz con nosotros", fueron las palabras del director deportivo colchonero que dio pie al mensaje subliminal del Barça.

Además, este no es el primer episodio que pone en alerta al Atlético de Madrid que escuchó de la boca de Julián Álvarez, en una entrevista en Francia, como dejaba en el aire su futuro, nombrando al Barcelona. "Sinceramente, no lo sé. Veo lo que se dice en las redes sociales… En España se habla mucho de mí y del Barcelona. Por el momento, estoy centrado en el Atlético. Veremos qué pasa al final de la temporada", comentaba el delantero argentino. De momento, lo único certero que hay en esta historia que acaba de comenzar es que Julián Álvarez tiene 5 años de contrato con el Atlético de Madrid, tal y como anunció Mateu Alemany.