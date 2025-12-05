La enfermería del Atlético de Madrid no mejora para visitar al Athletic Club y Simeone baraja soluciones

La última sesión de entrenamientos del Atlético de Madrid para medirse al Athletic Club no ha supuesto ninguna mejora en la enfermería rojiblanca, por lo que Simeone no podrá contar con Johnny Cardoso, Álex Baena, José María Giménez y Marcos Llorente. Para suplirlos, el argentino se estruja la cabeza en busca de soluciones

El Atlético de Madrid se medirá este fin de semana al Athletic Club. Tras la derrota frente al Barcelona en LaLiga, el cuadro rojiblanco aumenta la diferencia de puntos respecto a los líderes y la enfermería madrileña. Cardoso, Baena y Giménez cayeron lesionados ante el conjunto blaugrana y se perderán la cita liguera frente a los vascos. La enfermería del Atlético de Madrid no ha mejorado en el último entrenamiento de la semana y Simeone baraja soluciones de cara a suplir los pilares colchoneros que no estarán sobre el terreno de juego de San Mamés.

Johnny Cardoso, Álex Baena, José María Giménez y Marcos Llorente, bajas en el Atlético de Madrid

El argentino ultimó este viernes la preparación de su equipo para el partido del sábado contra el Athletic Club sin Johnny Cardoso, Álex Baena, José María Giménez y Marcos Llorente, todos bajas por lesión para la visita a San Mamés. Cardoso, Baena y Giménez se lesionaron en el encuentro del pasado martes contra el Barcelona. El primero sufrió un fuerte golpe en la rodilla y los otros dos padecieron sendas lesiones musculares de bajo grado. En el caso de Llorente, se perderá su cuarto partido seguido por la lesión muscular que se produjo en Getafe. No ha podido jugar por ese motivo contra el Inter, el Oviedo, el Barcelona y ahora el Athletic Club. En cambio, Simeone ya dispone de Robin Le Normand, que se ha ejercitado toda la semana con el grupo y, previsiblemente, ya formará parte de la convocatoria para la visita al Athletic, a le espera si reaparece allí como titular o empieza como suplente.

Las opciones que baraja Simeone para la defensa

Para cuadrar las bajas en la zaga defensiva, Marc Pubill jugará un papel protagonista en los planes de Simeone. El catalán puede jugar tanto de lateral diestro, con la baja de Llorente, como de defensa central, con la de Giménez. El defensor ya se ha estrenado como titular y lo hizo de zaguero, posición a la que se está adaptando por orden de Simeone, como destacamos en ESTADIO Deportivo. "Simeone me está enseñando a jugar de central y yo daré todo me ponga donde me ponga", aclaraba Marc Pubill. En la derecha, Nahuel Molina apunta a hacerse con la titularidad por lo que todo apunta a que desplazará a Pubill al centro de la zaga. El nombre de Lenglet también irrumpe con fuerza a la espera de conocer si Le Normand estará o no disponible para el once inicial.