El defensor del Atlético de Madrid se estrena como titular ante el Real Oviedo y lo hace como central, siendo esta la nueva demarcación que Simeone le ha otorgado

El Atlético de Madrid suma una nueva victoria y un estreno en el once titular de Simeone. El técnico argentino apostó por salir con Marc Pubill, fichaje realizado en este mercado de fichajes, como central, acompañando a Clement Lenglet en el centro de la zaga. La participación del ex del Almería suponía la primera titularidad para Marc Pubill que, tras el partido, subrayó que Simeone le está enseñando a jugar de central.

Marc Pubill sobre su primera titularidad en el Atlético de Madrid: "Simeone me está enseñando a jugar de central"

El carril derecho del Atlético de Madrid está más que cubierto con Marcos Llorente y Nahuel Molina, por lo que Marc Pubill apenas ha podido contar con minutos en los planes de Simeone que otorga una nueva posición al catalán dónde, probablemente, tenga mucha más participación en el juego. Frente al Oviedo, Marc Pubill sumó su primera titularidad con el cuadro colchonero y lo hizo como central. El defensor rojiblanco aseguró que Simeone está tratando de enseñarle a jugar como zaguero, algo a lo que no se opone el español. "Todos me han ayudado mucho. Mis compañeros y el entrenador. Cuando fiché por el Atlético sabía a dónde venía. Aquí hay jugadores top y es muy difícil jugar, pero yo voy a seguir trabajando para jugar y aprovechar las oportunidades que me den. Simeone me está enseñando a jugar de central y yo daré todo me ponga donde me ponga", señaló el futbolista colchonero que celebra su primera inclusión en el once titular. "Estoy muy feliz trabajando. Muy contento por las oportunidades y a seguir trabajando. Todos queremos jugar, pero yo soy muy paciente. He aprendido mucho durante todo este tiempo", aclaró.

El Atlético de Madrid y Marc Pubill, preparados para medirse al Barcelona

Con los 90 minutos que sumó ante el Real Oviedo, Pubill acumula 158 minutos esta temporada y poco a poco va entrando en los planes de Simeone que suma un nuevo central a su esquema. El siguiente partido del Atlético de Madrid es frente al Barcelona en un duelo de crucial para ambos equipos que llegan con victoria al choque. Pubill, sobre el encuentro entre ambos gigantes del fútbol español, destacó que están preparados. "El Atlético está en racha y estamos preparados para este partido. El Barcelona es un gran equipo, pero nosotros estamos preparados", anunció Marc Pubill que espera contar con el beneplácito de Simeone para estar presente en el duelo del miércoles ante el conjunto blaugrana.