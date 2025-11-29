Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras los triunfos de Barcelona y Atlético de Madrid

La jornada 14 de Primera división trajo este sábado un total de cuatro encuentros en los que solo hubo un empate. Se midieron Mallorca y Osasuna, Barcelona y Alavés, Levante y Athletic Club, Atlético de Madrid y Real Oviedo

La jornada 14 de LaLiga EA Sports ofreció este miércoles cuatro encuentros en los que debido a los resultados que se dieron, hubo cambios en el liderato de la tabla en perjuicio para el Real Madrid. Se midieron Mallorca y Osasuna, Barcelona y Alavés, Levante y Athletic Club; y el duelo que cerró la jornada del sábado, el Atlético de Madrid ante el Real Oviedo.

Mallorca 2-2 Osasuna

Una chilena del camerunés Boyomo en el minuto 92 dio un punto a Osasuna (2-2) este sábado en su visita al Mallorca, que llegó a tener dos goles de ventaja gracias a un doblete de Vaedat Muriqi en la segunda mitad. No fue un partido animado, ni mucho menos, puesto que los dos equipos mostraron un nivel muy bajo desde el primer minuto sin generar ocasiones de peligro ni acercarse a la portería rival.

Barcelona 3-1 Alavés

El día que el Barcelona celebró su 126º aniversario, Raphinha regresó al once azulgrana, ya totalmente recuperado de su lesión, para contribuir con dos asistencias a la victoria ante el Alavés (3-1), que se adelantó en el marcador, y regalar a su equipo el liderato de LaLiga, a la espera de lo que este domingo haga el Real Madrid en Motilivi. Intenso en la presión, afilado en el desmarque de ruptura y siempre preciso a la hora de asistir a sus compañeros, la presencia de Raphinha cambió, por momentos, la cara de un equipo que le había echado demasiado en falta los últimos dos meses.

Levante 0-2 Athletic Club

Al Athletic le bastó con una gran primera parte que inauguró con el gol de Robert Navarro a los tres minutos y cerró con una gran vaselina de Nico Williams en el 44 para superar a un Levante inofensivo y perdido que aumenta su crisis con cuatro derrotas seguidas en LaLiga. Con necesidad de victoria y plagados de bajas, aunque en diferentes situaciones clasificatorias, Levante y Athletic llegaban al duelo con sensaciones parecidas. Los ‘granotas’, con apuros para huir del descenso; los leones, con urgencia de acercarse a los puestos europeos.

Atlético de Madrid 2-0 Real Oviedo

Un cuarto de hora soportó el Oviedo el 0-0 en el Metropolitano, desbordado entonces por un golazo colectivo del Atlético de Madrid, dos tantos de Alexander Sorloth en 26 minutos y la décima victoria consecutiva del conjunto rojiblanco en casa, rumbo a toda velocidad, sin exigirse de más, al Camp Nou para desafiar al Barcelona. No sólo es su rendimiento en casa. Va más allá. Son siete triunfos seguidos entre todas las competiciones, seis de ellos en concreto en LaLiga. Ha ganado once de sus últimos trece duelos entre el campeonato español y la Liga de Campeones. Y espera sosegado, sentado en su sofá, hechos los deberes, qué hacen este domingo Real Madrid y Villarreal.

Clasificación actualizada de LaLiga EA Sports