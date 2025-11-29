Levante 0-2 Athletic Club: Nico Williams marca la diferencia

Nico Williams lidera al Athletic con un gran Robert Navarro y guían la victoria fuera de San Mamés ante el Levante

El Athletic Club sumó su segundo triunfo a domicilio de la temporada al imponerse por 2-0 al Levante en el Ciutat de València, once jornadas después de su última victoria lejos de San Mamés, que había sido ante el Betis en la tercera jornada. Los leones aprovecharon las carencias locales y mostraron la mejor versión de Nico Williams, quien se reivindicó tras una temporada complicada por pubalgia.

Nico Williams, la estrella del partido

El extremo internacional fue protagonista absoluto. Participó en la jugada del primer gol, firmó el segundo y estuvo a punto de marcar un tercero al estrellar un balón en el poste. Junto a Robert Navarro, autor del primer tanto, demostró que es un futbolista en pleno crecimiento y capaz de liderar el ataque del Athletic.

El Levante se pone cuesta arriba desde el inicio

El equipo de Paco Calero intentó salir con intensidad para lograr su primera victoria en casa, pero el partido comenzó de la peor manera. En apenas tres minutos, Berenguer llegó a línea de fondo y su pase de la muerte permitió a Robert Navarro abrir el marcador. La presión visitante evidenció los problemas defensivos del Levante y los primeros nervios se hicieron notar entre los aficionados locales.

Reacciones locales y oportunidades fallidas

El Levante intentó reaccionar, pero cada acercamiento topaba con un Unai Simón inspirado bajo los palos. Intentos de Etta Eyong, Iván Romero y Víctor García fueron neutralizados, ya fuera por fuera de juego o por la intervención del portero internacional. Incluso un cabezazo de Brugué y un remate de Romero tras un rechace de Simón fueron anulados por posiciones adelantadas.

Superioridad visitante en todo momento

El Athletic dominó las primeras fases del partido y mantuvo la iniciativa en el juego. Además de Nico y Navarro, destacaron acciones combinadas de Guruzeta y Berenguer, que desequilibraron a la defensa granota. El segundo gol, obra de Nico Williams tras un contragolpe, sentenció el choque antes del descanso.

El Levante sigue en apuros

El Levante continúa en la parte baja de la clasificación, sin victorias en casa esta temporada y con solo nueve puntos de 42 posibles. La derrota complica su situación y lo deja al borde del descenso, mientras que el Athletic se prepara para una semana exigente con partidos ante Real Madrid y Atlético de Madrid.

Ficha técnica

Levante UD: Mathew Ryan; Toljan, Elgezabal (Cabello, 45'), Matturro (Víctor García, 58'), Manu Sánchez; Oriol Rey, Kervin Arriaga (Brugui,4 5'), Olasagasti; Carlos Álvarez, Etta Eyong, Koyalipou (Iván Romero, 45')

Athletic Club: Unai Simon; Lekue, Vivian, Paredes, Yuri; Rego, Jauregizar (Vesga, 80'); Berenguer (Izeta, 87'), Nico Williams (Selton, 80'), Robert Navarro (Unai, 60'); Guruzeta (Nico Serrano, 87')

Árbitro: Cordero Vega amonestó con amarilla a Kervin Arriaga, Oriol Rey y a Brugui para los locales y a Yuri y Vivian para los visitantes.

Goles: 0-1, min 3: Robert Navarro; 0-1, min 43: Nico Williams

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada número 14 de LaLiga EA Sports disputada en el Ciutat de València.