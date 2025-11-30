El parte médico de Robert Navarro: seria duda ante el Real Madrid

El autor del 0-1 frente al Levante no pudo continuar tras sufrir una fuerte torcedura de tobillo en un salto; Navarro tuvo que pedir el cambio y ahora es seria duda para el duelo adelantado frente a los blancos

No todo fueron noticias positivas en la victoria del Athletic Club en el Ciutat de València. Robert Navarro, autor del 0-1 a los tres minutos de partido, se vio obligado a dejar el encuentro a la hora de juego tras torcerse el tobillo en un salto. El futbolista catalán se marchaba apoyado en los hombros de los dos médicos del club rojiblanco y con evidentes gestos de dolor, siendo sustituido por Unai Gómez.

Tras el partido, Ernesto Valverde avanzaba en rueda de prensa que la lesión no pintaba bien. "Tiene un esguince muy fuerte de tobillo y vamos a ver; estos días le tenemos que hacer las revisiones pertinentes para ver si no es demasiado", explicaba el 'Txingurri', que también destacó sus buenos minutos antes del cambio obligado por lesión.

"Lo hemos hablado además con él desde el principio de temporada porque es un jugador que tiene muchísimas cualidades, porque es rápido, tiene disparo con las dos piernas, puede hacer gol, tiene último pase, pero a los jugadores que tienen tantas cualidades les hacen falta también números. Al final los jugadores tienen que transformar todo ese buen juego en crear situaciones de peligro, en dar asistencias, en marcar goles y es una suerte tenerle, nos está ayudando muchísimo y es una pena la lesión, vamos a ver", admitía Valverde sobre el buen desempeño de su jugador.

Y esta mañana hemos podido conocer el alcance exacto de la lesión de Robert Navarro tras las pruebas a las que ha sido sometido. Así, según detalla el Athletic en su parte médico, "Robert Navarro fue sustituido durante el partido disputado ayer en el Ciutat de Valencia al sufrir un esguince en el ligamento lateral externo de su tobillo derecho", por lo que "queda pendiente de evolución".

Robert Navarro, seria duda ante el Real Madrid

Así, Robert Navarro se suma a la lista de lesionados de la primera plantilla rojiblanca en la que ya se encuentran hombres como Beñat Prados y Unai Egiluz, lesionados de larga duración, además de Maroan Sannadi e Iñaki Williams, este último ya en la fase final de su recuperación. Ayer, Valverde no pudo contar con Aymeric Laporte por unas molestias aunque todo apunta a que estará listo para medirse al Real Madrid el próximo miércoles.Para dicho partido es seria duda Robert Navarro, ya que apenas hay tres días de recuperación. El que sí estará es Íñigo Ruiz de Galarreta tras cumplir su partido de sanción pero todavía no Oihan Sancet, al que le queda un partido más por cumplir tras su expulsión en el Camp Nou.