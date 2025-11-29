Valverde, feliz con la victoria y la actuación de Nico: “Nico Williams mejora día a día tras su pubalgia”

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ofreció sus declaraciones tras la victoria de su equipo por 2-0 frente al Levante UD en el Estadio Ciutat de València, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports. El conjunto vasco logró su segundo triunfo fuera de San Mamés tras la victoria en Sevilla ante el Betis, y lo hizo con goles de Robert Navarro y Nico Williams.

Valverde destacó la importancia de ganar para reforzar la confianza: "Era un partido vital desde el punto de vista anímico después de resultados complicados. Hemos trabajado bien, igual que en Praga contra el Slavia, y conseguir estos tres puntos nos da un gran impulso para lo que viene en San Mamés".

El técnico resaltó también el trabajo defensivo, mencionando la actuación de Unai Simón, que realizó varias paradas decisivas, consolidando la seguridad del equipo en la retaguardia.

El míster del Athletic analizó la capacidad del equipo para traducir el dominio en goles: "El primer tiempo fue clave, cada vez que superábamos el medio campo podíamos hacer daño. En la segunda mitad, los cambios del Levante les dieron salida, pero nuestro equipo supo mantener el control y generar oportunidades claras".

Sobre el segundo gol de Nico Williams, Valverde señaló: "Nos dio tranquilidad y reafirma la importancia de concretar las ocasiones cuando dominas el partido".

Valverde valoró el estado físico de Nico Williams tras su pubalgia, asegurando que el jugador se encuentra en proceso de recuperación y trabajando con los fisios: "Está mejorando día a día y esperamos seguir viéndolo rendir a este nivel".

Respecto a Robert Navarro, destacó sus cualidades y su capacidad para marcar y asistir, aunque lamentó la lesión en el tobillo del joven futbolista: "Tiene un esguince fuerte y veremos cómo evoluciona en los próximos días".

Valverde subrayó la importancia de esta victoria de cara a los próximos encuentros en San Mamés, especialmente ante rivales como Real Madrid y Atlético de Madrid: "Las victorias nos impulsan y nos dan confianza. Cada partido es un reto, y debemos ir uno a uno, manteniendo nuestro nivel y competitividad".

El entrenador también destacó el crecimiento de jugadores jóvenes, como Rego, que viene mostrando un rendimiento sobresaliente en medio campo tras superar lesiones y adaptarse al primer equipo.