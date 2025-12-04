Iñaki Williams se apunta al duelo ante el Atlético de Madrid

El capitán y extremo rojiblanco ha trabajado con el grupo y su alta médica parece que está más cerca, lo que le daría más armas en el ataque a Valverde para medirse al Atlético de Madrid

Buenas noticias para el Athletic Club en la vuelta al trabajo tras la dolorosa derrota de anoche ante el Real Madrid en San Mamés. Los pupilos de Ernesto Valverde, sin tiempo que perder pues este fin de semana espera el Atlético de Madrid, han regresado a los entrenamientos en las instalaciones de Lezama con la gran novedad de Iñaki Williams. El capitán y extremo rojiblanco, que no juega con el Athletic desde el pasado 22 de octubre en el choque de Champions League frente al Qarabaj, podría volver así a la lista de convocados frente al Atlético de Madrid.

Iñaki Williams sufrió "una lesión muscular severa en el aductor largo de su pierna derecha con afectación tendinosa", según apuntaba el partido médico del club vasco, lo que he tenido en la enfermería durante seis jornadas de LaLiga más dos de la Champions League pero tras ir aumentando la carga de trabajo en los últimos días, hoy por fin ha podido volver con el grupo por lo que podría volver a tener minutos en el duelo de este sábado frente a los hombres de Simeone.

Cabe recordar que para este importante partido Ernesto Valverde también recuperará a Oihan Sancet, que frente al Real Madrid cumplió su segundo y último encuentro de sanción tras ser expulsado ante el FC Barcelona. Como es habitual horas después de un partido, los titulares de anoche se han ejercitado en el gimnasio de Lezama completando una sesión de recuperación.

Para recuperar a Robert Navarro tendrá que esperar un poco más el 'Txingurri' pues todavía sigue tratándose de ese fuerte esguince que se produjo en su tobillo derecho en el duelo ante el Levante. El resto de la enfermería está ocupada por los lesionados Maroan Sannadi, Beñat Prados, Unai Egiluz y el sancionado Yeray Álvarez.

Nico Williams recibe el premio al mejor gol de noviembre

El jugador del Athletic Club Nico Williams recibió ayer el trofeo al mejor gol del mes de noviembre de LaLiga EA Sports en los prolegómenos del partido que enfrentó al equipo rojiblanco con el Real Madrid en San Mamés.

El tanto que le ha valido ese reconocimiento al extremo internacional es el que marcó al Real Oviedo el 9 de noviembre en San Mamés y que le dio los tres puntos al conjunto vasco. El futbolista recibió el trofeo de manos de su hermano Iñaki, baja por lesión en el encuentro ante el conjunto blanco, correspondiente a la decimonovena jornada de Primera División, programado para enero y adelantado por la disputa de la Supercopa, torneo en el que participan el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Athletic Club.

Por otro lado, con motivo del Día Internacional de la Lengua Vasca que se celebra este miércoles los jugadores del Athletic posaron antes del partido con una pancarta con el lema "Euskarak behar gaitu" (El euskera nos necesita).