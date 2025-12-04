Valverde analiza la derrota ante el Real Madrid: "son muy precisos y al jugar con riesgo cualquier control de Mbappé era una situación de peligro"

Ernesto Valverde reconoció que el Athletic Club fue superado por el Real Madrid en San Mamés y subrayó la dimensión física del conjunto blanco como uno de los factores decisivos de la derrota por 0-3

El técnico rojiblanco, visiblemente autocrítico tras el encuentro, asumió que su equipo se vio superado en distintos tramos del partido y que el golpe recibido obliga al vestuario a reaccionar de inmediato ante el exigente calendario que llega en los próximos días.

Valverde analiza la derrota ante el Madrid

Valverde no quiso disfrazar la realidad del choque y admitió que la superioridad del Real Madrid fue clara desde el inicio. "El Real Madrid no solo tiene calidad, su potencial físico es diferencial", subrayó para explicar el tipo de dificultades que sufrió su equipo durante todo el encuentro.

El entrenador profundizó en la idea, destacando que ese componente físico condicionó tanto la presión como la capacidad de recuperación del Athletic. "Todos los equipos grandes de Europa, aparte de calidad técnica, tienen esa potencia física que te dificulta llegar a la presión porque se anticipan y se te echan encima rápido", explicó. Según el técnico rojiblanco, esa combinación de potencia y precisión se multiplica cuando hay futbolistas como Kylian Mbappé sobre el campo: "Ellos además son muy precisos y al jugar con riesgo cualquier control de Mbappé era una situación de peligro".

El desarrollo del partido confirmó esa sensación. Valverde señaló que el 0-1 llegó en un momento en el que su equipo intentaba asentarse en el duelo, pero que el golpe afectó más de la cuenta al rendimiento de los suyos. "El 0-1 nos hizo mucho daño y después hemos tenido un momento muy malo", lamentó.

Las ocasiones del Athletic para cambiar el guión

A pesar de la superioridad del Real Madrid, Valverde recordó que el Athletic tuvo dos situaciones claras para empatar el partido antes del descanso. Guruzeta y Berenguer dispusieron de sus oportunidades, pero se encontraron con Thibaut Courtois. "Tuvimos dos jugadas con Guruzeta y Berenguer para meterse en el partido a las que respondió bien Courtois", afirmó el entrenador, dando valor a lo cerca que estuvieron de equilibrar el marcador en su mejor fase del primer tiempo.

Sin embargo, esas acciones no cambiaron el panorama general. El Madrid mantuvo el control del ritmo y amplió la ventaja hasta cerrar una victoria contundente que dejó al Athletic sin capacidad de reacción durante la segunda mitad.

Valverde y la necesidad de rehacerse

Consciente de que la derrota abre una semana clave para las aspiraciones del equipo, Valverde insistió en la importancia de levantarse rápidamente. "El Madrid ha sido mejor que nosotros. Nos ha ganado y en tres días tenemos otro partido y nos tenemos que levantar. No es algo que no hayamos hecho otras veces", recordó.

El técnico insistió en que, más allá del resultado, este tipo de encuentros también obligan a examinar el estado anímico del vestuario y corregir errores de inmediato. "Este partido nos va a obligar a rehacernos tanto desde el punto de vista físico como mental", asumió mirando a los dos desafíos inmediatos: Atlético de Madrid y PSG, ambos en San Mamés.

Valverde concluyó dejando claro que no queda margen para recrearse en la derrota. Sabe que el calendario aprieta y que la respuesta debe ser inmediata. "Lo que quieres en estos partidos es que no te hagan daño y salir reforzado, si no es por el resultado por el juego o por haber estado a punto de ganar. Hoy no hemos estado a punto de ganar", reconoció con sinceridad antes de subrayar la importancia del próximo compromiso: "Es un resultado duro, pero el sábado viene el Atlético y el partido cobra aún más importancia".