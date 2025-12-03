Lekue sobre el acierto del Madrid: "Nos ha faltado todo, nos han superado también en los duelos, en pegada y en los duelos defensivos y ofensivos"

Iñigo Lekue, capitán del Athletic Club en la derrota por 0-3 ante el Real Madrid en San Mamés, analizó el encuentro con un mensaje directo y sin rodeos. El lateral asumió con claridad la superioridad del rival y centró buena parte de su valoración en la contundencia ofensiva del conjunto blanco, que marcó diferencias en los momentos clave del partido y dejó sin respuesta al equipo rojiblanco

Lekue abrió su intervención reconociendo un aspecto que, según él, desequilibró por completo el duelo desde el inicio: la eficacia del Real Madrid. El defensa fue contundente: "Sobre todo en la primera parte han sido clarísimamente superiores en cuanto a pegada". El capitán explicó que el Athletic intentó responder al empuje visitante, pero la falta de acierto en las acciones que generaron peso ofensivo impidió que el marcador reflejara otra realidad.

En ese sentido, recordó un tramo del partido que consideró clave: "Aunque también es verdad que en el momento que mejor estábamos hemos tenido dos o tres llegadas claras con dos paradones de su portero que no hemos sabido materializar". Para Lekue, esas oportunidades fallidas fueron el punto de inflexión que impidió al equipo agarrarse al partido cuando aún había margen para competirlo.

El golpe psicológico del segundo gol del Madrid

Otro de los momentos señalados por el capitán rojiblanco fue el final del primer tiempo. El Athletic se encontraba en un momento de mayor iniciativa, pero el conjunto de Xabi Alonso logró ampliar la ventaja antes del descanso. La acción, según Lekue, tuvo un efecto inmediato en el rendimiento del equipo. "Al final de la primera parte nos han metido el segundo y esa superioridad en pegada y finalización nos ha matado", lamentó.

El jugador insistió en que la combinación de eficacia rival y falta de contundencia propia dejó al Athletic en una situación difícil de revertir. Un escenario que, según explicó, condicionó el plan que habían trabajado y redujo su capacidad de reacción. El equipo, dijo, trató de mantenerse fiel a su estilo, pero el encuentro se les escapó demasiado pronto.

Un análisis autocrítico del juego del Athletic

Más allá de la pegada del Real Madrid, Lekue extendió su reflexión al propio rendimiento del Athletic. Su lectura fue autocrítica: "Nos ha faltado todo, nos han superado también en los duelos, en pegada y en los duelos defensivos y ofensivos han sido más fuertes que nosotros". El capitán consideró que el conjunto rojiblanco no pudo imponer en ningún momento el tipo de fútbol que acostumbra a desplegar en San Mamés.

El defensa profundizó en esa idea explicando cuál era el plan y por qué no pudieron llevarlo a cabo: "Intentamos hacer nuestro juego en casa, de intensidad y apretar arriba, de robar y generar ocasiones pero no hemos podido ni de una manera ni de otra". La imposibilidad de encadenar secuencias de presión efectiva o de lograr transiciones que exigieran al rival dejó al Athletic sin herramientas para discutir el dominio del visitante.

Una semana exigente por delante para el Athletic

Pese al mal resultado, Lekue quiso mirar hacia los dos compromisos que llegan en los próximos días en San Mamés. El equipo afronta una semana de máxima exigencia, con el Atlético de Madrid y el PSG como siguientes rivales. Para el capitán, esos encuentros representan tanto un desafío como una oportunidad para corregir sensaciones y reencontrarse con su mejor versión.

"Es una semana ilusionante, aunque no sé si más dura que ilusionante", afirmó. El jugador aseguró que el equipo debe fijarse en lo aprendido tras el partido ante el Real Madrid y trasladarlo a los próximos compromisos: "Intentaremos hacer nuestro juego, cosa que no hemos podido hoy. Pero tenemos el claro ejemplo de lo que tenemos que hacer el sábado para conseguir los tres puntos".

Con este mensaje, Lekue cerró una valoración que combinó análisis, autocrítica y un punto de esperanza en reacción inmediata.