El Athletic ficha al masajista personal y mano derecha de Tadej Pogacar

Sorprendente movimiento del conjunto vizcaíno para reforzar su estructura de fisioterapeutas con la incorporación de Joseba Elguezabal, masajista y hombre de confianza del cuatro veces ganador del Tour Francia entre otros muchos títulos

Curioso movimiento el que ha realizado el Athletic Club a la par que inesperado. La entidad de Ibaigane ha logrado el fichaje de Joseba Elguezabal, de 44 años, para incorporarlo a la estructura de trabajo del primer equipo rojiblanco, que desde 2019 ha sido la mano derecha y masajista personal del ciclista Tadej Pogacar, ganador de cuatro Tour de Francia y un Giro de Italia, bicampeón del Mundo en ruta y campeón de Europa también en esta especialidad amén de medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio.

De esta forma, Joseba Elguezabal se unirá al primer equipo del Athletic Club en el que ya trabajan en torno a seis fisioterapeutas, tal y como informa El Correo. Natural de Gatika, Elguezabal se ha desvinculado del equipo UAE Team Emirates después de seis años siendo parte del mismo y desde este mismo lunes ya está trabajando en las instalaciones de Lezama.

Dicho fichaje de renombre se ha podido llevar a cabo gracias a la intervención de Íñigo San Millán, director de Alto Rendimiento del club vizcaíno y gran impulsor de esta operación, ya que conoce muy bien a Elguezabal pues fue el que lo fichó para el UAE Team Emirates cuando era director de rendimiento del equipo ciclista. A favor de Elguezabal está su sobresaliente currículum tratando a Pogacar y por tanto, su capacidad de recuperar y mejorar a deportista de primer nivel.

Masajista y hombre de confianza de Pogacar

Además de ser partícipe directo del enorme palmarés del ciclista esloveno, Elguezabal tuvo una gran conexión con Pogacar desde que se conocieron, convirtiéndose en amigos íntimos. Llegó a la vez que Pogacar. "La primera concentración fue en Tarragona. El equipo empezaba a ser grande y había fichado a ciclistas como Aru, Dan Martin, Gaviria, Kristoff o Henao. Yo le conocía a Pogacar de oídas porque había ganado el Tour del Porvenir del 2018. Al inicio no coincidimos mucho. Yo me encargaba de los masajes de Martin. Fue en la Vuelta a España cuando empecé a tratarle e hicimos buenas migas", recordaba en una entrevista, y desde entonces se hicieron inseparables: "Tenemos una relación que va más allá del puro trabajo. Donde va él, estoy yo"

Ya trabajó en Lezama con la cantera del Athletic

Eso sí, Lezama no será un terreno desconocido para Joseba Elguezabal, que antes de dar el salto al ciclismo ya trabajó una temporada en la cantera rojiblanca, concretamente en la 13/14, en la categoría de alevín, donde curiosamente por aquel entonces estaba Nico Williams.