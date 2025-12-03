Vivian lanza un mensaje a De la Fuente: "Ojalá pueda tener más minutos"

El central del Athletic sueña con estar en el Mundial 2026, pero tampoco se quiere obsesionar con ello, consciente de la elevada competencia que existe en el eje de la zaga de la selección española

El Athletic afronta este miércoles la primera rampa del duro 'Tourmalet' que le aguarda en San Mamés en apenas una semana. Por la 'Catedral' pasarán de forma consecutiva Real Madrid y Atlético de Madrid, en la LaLiga, y el temible PSG en Champions. Pero en Bilbao no se arrugan. La victoria de la pasada jornada ante el Levante ha servido de impulso moral para un equipo que va creciendo y que quiere dar el do de pecho en esa triple de fuego, comenzando por la visita de los blancos.

"Nos lo veníamos creyendo más en estos últimos partidos. Creo que ha habido una serie de ellos en los que no acabábamos de estar bien, nos hacían gol con facilidad y no éramos capaces de dar la vuelta al marcador. El año pasado nos hacían goles y luego teníamos esa pegada, ese convencimiento de poder ganar. Nos hacía falta la victoria de Valencia, sí, la conseguimos y nos da mucha fuerza para afrontar lo que viene. Sabemos lo que tenemos ahora, por eso era tan importante jugar como en Praga ante el Slavia. Fue una pena no conseguir la victoria cuando creo que la merecimos. Y, sobre todo, estaba el partido del Levante, que te da esa seguridad. Es verdad, son tres partidos contra los mejores equipos que hay en el mundo, pero son en casa y en un momento en que vamos a estar fuertes. Creemos que, siendo solidarios y sacando nuestra mejor versión, vamos a poder competirlos", ha asegurado al respecto Dani Vivian en una entrevista concedida al diario As.

La receta parta frenar a Mbappé

En su caso, el reto será mayúsculo, pues el central vitoriano será uno de los encargados de frenar a jugadores de la talla de Mbappé. Para ello, solo conoce una receta: "Siendo solidarios". "No solo es un jugador en el equipo el que frena a otro, sino que es el colectivo, estar juntos. La disposición con la que nos enfrentamos a las cosas es con solidaridad y con el trabajo en equipo, así se frena al rival", añadió.

En el plano personal, por otro lado, Vivian disfruta de un dulce momento que le llevó a debutar el pasado año con la selección española, en cuyas convocatorias se ha convertido en un fijo. "Está siendo muy bonito el camino. No me paro mucho a pensar qué estoy consiguiendo, sino qué tengo que hacer. Es por lo que siempre uno trabaja, desde pequeño, por estar en esta situación. Sé lo que estoy haciendo, hay que disfrutarlo, creo que lo sé disfrutar. Lleva mucha responsabilidad, mucho trabajo, pero lo asumo con muchísima alegría y trato de disfrutar el día a día", afirmó sobre su crecimiento.

El sueño del Mundial

Pero el defensor rojiblanco ni mucho menos se relaja, pues es consciente de la elevada competencia existente. Sin ir más lejos, su compañero en el eje de la zaga bilbaína también oposita a estar en un Mundial con el que Vivian sueña, aunque no se quiere obsesionar con ello. "En la selección de toda la vida, y ojalá que siga siempre sea así, va a haber siempre muchísimo nivel. Que esté Laporte para mí es una alegría porque, aparte de compañeros y amigos, nos compenetramos muy bien. Ya desde que nos conocimos hace varios años nos entendemos muy bien y estoy muy contento con él, con cómo están saliendo las cosas en la selección y con el papel que estoy teniendo. Ojalá pueda tener más minutos. Uno tiene que saber cómo aportar al equipo siempre, ya sea dentro del campo o fuera y es un trabajo muy importante. Jugar un Mundial con la selección es algo muy bonito, es uno de los mayores sueños que puede tener uno, pero aún no me paro a pensarlo. Me centro más en el trabajo, en lo que estamos haciendo en el día a día y eso es lo que me va a llevar a poder jugar ese Mundial, pero ya te digo que yo estoy centrado en el ahora, creo que hay muchas cosas por las que trabajar aquí", sentenció.

Convencido de que Yeray volverá a tope

Por otro lado, Vivian también se refirió a la situación de su compañero Yeray, que no podrá volver a entrenarse con la plantilla del Athletic hasta febrero, siendo el 2 de abril cuando finaliza su sanción por dopaje. "Todos le tenemos un cariño especial porque es una persona que, con lo que ha sufrido, yo no le he oído quejarse nunca. Nunca. Para mí es uno de los mejores compañeros que he tenido de central. Muchas veces ha sido una maravilla verlo. Con todas las lesiones, con todo lo que ha tenido, esto es una piedra que dices: ¿por qué le pasará a este chico eso? Da rabia. Entiendo que las normas hay que cumplirlas, son para todos, pero da muchísima pena que esté en esta situación. Sabe que todo lo que estamos consiguiendo y todo lo que hacemos, él está incluido en ello, se encuentra en el grupo en cada acción del equipo. Le estamos esperando, deseando que vuelva. Sabemos que está trabajando, además, no es un tío de quedarse mirando qué se hace. Es un poquito reservado, pero siempre tienes claro que está contigo y desde luego creo que en este momento somos más nosotros los que tenemos que estar con él", destacó.