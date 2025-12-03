Un nuevo cachorro, con reciente pasado txuri urdin, se estrena en la lista de convocados del Athletic

Ernesto Valverde ha citado por primera vez al canterano Eder García y repite Endika Buján, en una convocatoria a la que regresan Aymeric Laporte y Ruiz de Galarreta

El Athletic Club recibe este miércoles al Real Madrid en el choque adelantado de la jornada 19 del campeonato liguero y lo hará con los regresos de Aymeric Laporte e Íñigo Ruiz de Galarreta, que son las principales novedades de la convocatoria del conjunto rojiblanco para la visita a San Mamés del conjunto de Xabi Alonso, una lista de 23 futbolistas que Ernesto Valverde completó con los canteranos Endika Buján y Eder García, al que fichó el pasado verano desde la Real Sociedad B.

Laporte superó hace un par de días ya el cuadro de gastroenteritis que le impidió en la última jornada viajar a Valencia para jugar ante el Levante, choque en el que Ruiz de Galarreta cumplió el partido de sanción tras cumplir ciclo de amarillas en el Camp Nou.

Además, Mikel Vesga, de quien el técnico tenía dudas sobre su disponibilidad antes del último entrenamiento, fue finalmente convocado al igual que Yuri Berchiche, que no completó el entrenamiento del lunes en Lezama y arrastraba unas pequeñas molestias musculares.

Iñaki Williams podría volver antes de Navidad

Sigue siendo baja el lesionado Iñaki Williams, además de Robert Navarro, que fue titular ante el Levante y anotó un gol pero acabó pidiendo el cambio tras lesionarse. Ambos esperan estar a las órdenes de Valverde antes del parón navideño. "Con Iñaki Williams no lo s��. Me parece que mañana se cumplen seis semanas. ¿Es posible? Es posible. Vamos a ver si podríamos contar con él antes de Navidad. Nos gustaría mucho. Y con respecto a la convocatoria, Buján y Eder también vienen a entrenar hoy, posiblemente para entrar en la lista", reconocía ayer Ernesto Valverde.

El que no va a estar en la lista por segundo partido consecutivo es Oihan Sancet, el navarro cumplirá frente al equipo blanco su segundo y último partido de sanción por su expulsión en el Camp Nou. Completan la lista de ausencias en el Athletic las bajas de larga duración de Maroan Sannadi, Beñat Prados, Unai Egiluz y Yeray Álvarez, este último sancionado por la UEFA hasta el 2 de abril.

La lista de 23 convocados del Ernesto Valverde

Por lo tanto, la convocatoria del Athletic para recibir al Madrid es la formada por Unai Simón, Alex Padilla, Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes, Mikel Vesga, Alex Berenguer, Nico Williams, Gorka Guruzeta, Jesús Areso, Aymeric Laporte, Iñigo Lekue, Iñigo Ruiz de Galarreta, Yuri Berchiche, Mikel Jauregizar, Adama Boiro, Unai Gómez, Nico Serrano, Urko Izeta, Alejandro Rego, Selton Sánchez, Endika Buján y Eder García.