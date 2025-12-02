Xabi Alonso y el cambio contra el Athletic: "Tenemos una muy buena oportunidad en San Mamés y a por ello vamos"

El entrenador del Real Madrid atendió a los medios de comunicación en la previa del partido contra el Athletic Club en San Mamés, al que llegan tras cosechar tres empate en los tres últimos encuentros de LaLiga, por lo que el técnico tolosarra habló, entre otros temas, si peligra su puesto en el banquillo

El Real Madrid visitará mañana al Athletic Club en San Mamés, en el encuentro adelantado de la jornada 19 de LaLiga con motivo de la Supercopa de España, que se jugará en enero. Por ello, Xabi Alonso ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar lo que espera del encuentro ante los Ernesto Valverde, al que llegan tras firmar tres empates en los últimos partidos del campeonato doméstico, frente al Rayo Vallecano, Elche y Girona. Además, el técnico fue preguntado por nombres como los de Mbappé o Gonzalo García.

Xabi Alonso valora el encuentro contra el Athletic

En este sentido, Xabi Alonso comenzó al rueda de prensa hablando del partido contra el Athletic Club y sus sensaciones antes de visitar a los de Ernesto Valverde: "Es un clásico de la Liga, del fútbol español. Y siempre hay un gran ambiente en San Mamés. Es un estadio en el que tienes que jugar con mucha energía y concentración, sabiendo de la experiencias pasadas y cómo hay que afrontarlo. Y de cara a mañana, ahora hacemos el último entrenamiento y viajamos a Bilbao". Por otro lado, el entrenador del Real Madrid comentó la charla con los jugadores de cara a una mejoría: "Hablamos de fútbol, de vestuario, de la unión que necesitamos, de qué cosas tenemos que mejorar para ser más constantes en el juego. Eso es lo que nos preocupa, tanto a los jugadores, como al cuerpo técnico. El cómo podemos mejorar, romper esta dinámica de volver a ganar fuera de casa en Liga. Por eso, mañana tenemos una muy buena oportunidad en San Mamés. Y a por ello vamos"

Además, Xabi Alonso fue preguntado por los rumores sobre su destitución y las dudas en torno a su presencia en el banquillo del Real Madrid: "No son preguntas para mí. Lo mío es el partido de mañana, preparar con el equipo lo que tenemos. Sabemos el momento en el que estamos, en la temporada; todavía queda mucho. Llevamos un poquito más de un tercio de la Liga, está todo igualado, aún quedan muchos partidos, muchos puntos por disputar y esto puede dar muchas vueltas. Y lo que el corto plazo es mañana. Es ganar en San Mamés para volver a tener esa sensación de vencer fuera de casa, algo que nos está costando, pero que es la realidad. Y que podemos hacer mañana. Estamos donde estamos en la clasificación, tanto en Liga como en Champions. Y con la exigencia convivimos, así como con las críticas. Esto es algo inherente en el Real Madrid y en cualquier club de fútbol. Pero sabemos dónde estamos y queremos centrarnos en lo que podemos trabajar, en mejorar para ganar partidos y que luego, cuando llegue abril y mayo, estemos disputando todo".

Xabi Alonso destaca la figura de Gonzalo García y Mbappé

Por otra parte, Xabi Alonso habló de la situación de Gonzalo García, que fue pichichi del Mundial de Clubes y no está teniendo minutos en este arranque de temporada: "Su rendimiento en el Mundial fue espectacular. Puede que no esté jugando todos los minutos que merecería, pero es muy inteligente, sabe donde está y está siempre preparado".

El técnico tolosarra también valoró la figura de Kylian: "Mbappé lleva una temporada completa en Madrid. El año pasado ya sabéis cómo salió. Su rendimiento es muy bueno pero ya he dicho que los goles no pueden ser sólo cosa de Kylian. Como él da mucho más que eso. Liderazgo, influencia, mucho del día a día. Y muy importante".